Le MIT prétend avoir l’horloge atomique la plus précise jamais conçue: elle se déphasée d’un dixième de seconde tous les 14 milliards d’années

Les horloges atomiques sont les plus précises qui existent, capables de détecter des périodes de temps extrêmement courtes et augmentez ainsi considérablement votre précision. Mais la limite n’a pas encore été atteinte, une nouvelle horloge atomique développée par le MIT prétend être beaucoup plus précise que toutes les actuelles, pour cela elle utilise des atomes d’ytterbium au lieu de césium.





Selon les chercheurs, il s’agit de l’horloge atomique la plus précise à ce jour. En plus, eh bien, mesurer le temps aussi utilisé pour rechercher les ondes gravitationnelles et la matière noire. Pour le rendre plus précis que les actuels, ils se sont basés sur une nouvelle technique de mesure et ont également changé le type d’atomes utilisés.

350 atomes d’ytterbium

C’est ce qui compose l’horloge atomique, 350 atomes d’ytterbium. Au lieu de mesurer l’oscillation aléatoire des atomes, la nouvelle horloge atomique est conçue pour mesurer l’interaction de 350 atomes d’ytterbium liés entre eux par l’intrication quantique. Ils disent que c’est quelque chose «d’impossible à réaliser avec les lois classiques de la physique».

Pour mieux le comprendre, il faut tenir compte du fait qu’une horloge atomique mesure le temps qu’il faut à un atome pour vibrer. Cependant, chaque atome vibre légèrement différemment des autres, de sorte que la même période de temps n’est pas toujours mesurée. Les physiciens du MIT pensaient que si vous mesurez la vibration de 350 atomes d’ytterbium liés et prenez la moyenne, vous auriez une mesure plus précise et régulier.

D’autre part, puisque les atomes d’ytterbium oscillent à la même fréquence que la lumière visible, sont beaucoup plus rapides que l’oscillation du césium. Le césium est depuis longtemps l’élément utilisé dans les horloges atomiques. Avec ce changement d’éléments, les chercheurs affirment atteindre la même précision quatre fois plus rapidement que dans une horloge atomique traditionnelle.

Ces choses sont toujours mieux illustrées pour avoir un contexte de compréhension. Selon les chercheurs, si cette nouvelle horloge atomique fonctionnait depuis l’origine de l’Univers 14 milliards d’années … n’aurait été qu’un dixième de seconde déphasé. En revanche, une horloge atomique traditionnelle aurait déjà été déphasée d’une demi-seconde.

Et pour quoi faire? Ces montres Ils ne sont pas destinés à indiquer l’heure, mais à être utilisés dans la recherche scientifique comme la détection et la mesure des ondes gravitationnelles. Il peut également être utilisé pour mesurer si, par exemple, la vitesse de la lumière change à mesure que l’Univers vieillit.

Via | MIT