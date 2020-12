Le «  premier papa gay  » britannique dépense 200000 € en cadeaux de Noël pour les enfants

Barrie Drewitt-Barlow a acheté à son bébé de trois mois une Bentley miniature pour Noël. (Instagram / donbarrie)

L’un des «premiers papas homosexuels» de Grande-Bretagne, qui est fiancé à l’ex-petit ami de sa fille, offre à ses enfants 200 000 € de cadeaux ce Noël.

Barrie Drewitt-Barlow, 51 ans, originaire de Manchester, a fait la une des journaux en 1999 avec son ancien partenaire, Tony Drewitt-Barlow, quand they est devenu le premier couple de même sexe en Grande-Bretagne à être officiellement enregistré.

Leur mère porteuse a donné naissance à des jumeaux, Saffron et Aspen, et le couple est devenu connu comme «les premiers papas gays» de Grande-Bretagne.

Après les jumeaux, ils ont engendré trois autres enfants: Orlando, Jasper et Dallas.

Barrie est maintenant fiancé à son assistant Scott Hutchinson, 25 ans, qui Saffron de 21 ans.

Scott et Barrie ont maintenant bébé Valentina ensemble, et toute la famille passera les vacances ensemble dans leur manoir de 6 millions de livres sterling de 10 chambres en Floride, selon Le soleil.

Safran dit Plus proche que son «papa» Barrie, qui travaille comme «gourou des odeurs» testant des déodorants pour la société de recherche sur les consommateurs de son ancien partenaire Tony, est «fou de Noël».

«Au total, papa et papa dépenseront environ 200 000 € pour les cadeaux de tout le monde», dit-elle.

À seulement trois mois, bébé Valentina recevra une Bentley miniature et des bagues en diamant, tandis que Saffron recevra un dépôt dans un appartement à Manchester.

Saffron a déclaré: «Valentina n’en est même pas encore une, mais elle recevra une Bentley blanche pour bébé sur mesure. Pour mon premier Noël, j’ai eu une petite Mercedes, donc c’est un peu une tradition dans notre famille.

«Papa et Scott vont également investir dans des bagues en diamant et les mettre dans un dépôt de sécurité pour elle quand elle sera plus âgée.»

Barrie achète également à son fiancé bisexuel Scott un Range Rover et dépensera environ 50000 € en nourriture et en décorations.

Saffron a récemment proposé de donner ses œufs à son père, afin que lui et son ex-petit ami puissent essayer d’avoir un autre bébé par maternité de substitution.