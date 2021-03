« Who Killed Sara » aura la saison 2 sur Netflix?

Créé par José Ignacio Valenzuela, «Qui a tué Sara?»Est une série mexicaine Netflix qui suit Alex Guzmán, qui après avoir purgé 18 ans d’emprisonnement injuste, a été libéré pour découvrir qui a assassiné sa sœur Sara et pourquoi la famille Lazcano lui a reproché le crime. Cette recherche vous mènera dans un détour bien plus dangereux que vous ne l’imaginiez. Quand il affrontera enfin le vrai coupable, Alex regrettera de ne pas avoir cherché à se venger.

Réalisé par David Ruiz et Bernardo de la Rosa, et produit par Alexis Fridman, Juan Uruchurtu et José Ignacio Valenzuela, le drame à suspense met en vedette Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller et Alejandro Nones.

Les 10 chapitres de la première saison de « Qui a tué Sara?”N’ont été libérés que le mercredi 24 mars 2021 à Netflix, mais les utilisateurs du service demandent déjà une deuxième livraison.

« QUI A TUÉ SARA » AURA LA SAISON 2?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce officielle sur l’avenir de la série mexicaine, mais le dernier chapitre de la première saison indique clairement qu’il y aura une deuxième tranche, où Alex poursuivra son enquête.

Le dernier épisode montre les flashbacks de ce jour fatidique en 2001, révélant une grande partie de la vérité sur l’incident du parachute de Sara et son meurtre ultérieur. Les motivations de l’agresseur sont également révélées, mais ce n’est pas tout, Alex découvre quelques secrets sur sa sœur.

Bien que le journal de Sara semble contenir la clé de son meurtre, un secret caché dans un mur raconte une autre histoire. Alors qu’adviendra-t-il de l’enquête d’Alex dans la deuxième saison de « Qui a tué Sara« ?

Le dernier chapitre comprend également un aperçu du deuxième épisode, où Alex dit qu’il a besoin de savoir qui était vraiment sa sœur Sara, tandis que sa meilleure amie indique que les choses entre eux ne se sont pas très bien terminées.

Qu’arrivera-t-il à la relation entre Alex et Elisa dans la deuxième saison de « Who Killed Sara »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «QUI A TUÉ SARA» SERA-T-ELLE LANCÉE?

La deuxième saison de « Qui a tué Sara?« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes seront diffusés en 2022.