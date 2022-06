Sans limites : similarités et différences avec la vraie histoire

Amazon Prime Vidéo

Ce vendredi, une nouvelle série est arrivée sur Amazon Prime Video avec Álvaro Morte, la star de La casa de papel, comme protagoniste. Il est basé sur une étape importante qui a changé le monde.

©IMDBMorte dans le rôle d’Elcano.

Après l’événement de Le vol d’argent, Álvaro Morte est devenu une icône dans le monde entier, en particulier parmi les téléspectateurs hispanophones. C’est ainsi qu’ils suivaient de près ce qu’il faisait dans la roue du tempsdans Amazon Prime Vidéoet maintenant avec sa sortie récente : une mini-série qui fait également partie du catalogue de la plateforme susmentionnée mais qui est basée sur des événements réels.

On parle de Illimitéla nouvelle minisérie de Amazon Prime Vidéo qui était dirigé par simon ouest (avec air) et se compose de six épisodes d’environ 40 minutes chacun. La production raconte comment le voyage historique qu’ils ont fait a été Juan Sebastian Elcano et Ferdinand Magellanqui est devenue la première expédition maritime à faire le tour du monde.

Sur cet axe repose Illimité, qui, plein d’épopée, racontera comment les presque 140 jours qu’a duré le voyage en mer qui les a conduits à accomplir un exploit sans précédent qui a également servi à démontrer que la Terre était ronde. Parmi les plus de 200 marins qui sont partis avec Elcano et Magellanseuls 18 hommes ont réussi à boucler le tour, avec un seul des cinq bateaux au départ.

En réalité, elcano il était le seul des deux personnages principaux à avoir réussi à mettre fin à ladite aventure. Magellanincarné par Rodrigue Santoro (perdu) dans la série de Amazon Prime Vidéo, est tombé au combat. Les livres d’histoire rapportent que le capitaine de l’expédition a été tué par le chef d’une tribu de Mactan, aux Philippines, nommé Lapulapu. À partir de ce moment, elcano il a pris la tête et est devenu responsable de boucler le tour.

+La grande différence entre Limitless et la vraie vie

Comme toute fiction qui s’inspire de faits réels, qui relate surtout des événements ancrés dans des événements historiques très importants, Illimité a quelques différences avec ce qui s’est réellement passé lors du voyage à Magellan et Elcano. L’un des plus importants concerne la foi de elcanoqui est introduit dans la mini-série de Première vidéo comme une personne quelque peu éloignée de la religion. La réalité est que ce marin était complètement dévot et qu’il s’est non seulement confié à la Virgen de la Victoria (à Séville) avant de partir mais aussi en revenant à bord du Victoire du navire La première chose qu’ils firent fut de se rendre en procession aux pieds de la Vierge pour la remercier d’avoir survécu.

