Ce bâtiment spectaculaire est l’habitat de recherche sous-marin que le petit-fils de Jacques Cousteau veut construire à Curaçao

Bien que 23 ans se soient écoulés depuis son décès, l’héritage de Jacques Cousteau perdure. Il le fait à travers les nombreux océanographes, chercheurs et biologistes marins qu’il a inspirés et qui ont décidé de suivre ses traces. Et aussi à travers Fabien Cousteau, son petit-fils. Comme Jacques, Fabien est un plongeur accompli, océanographe et cinéaste documentaire. Et aussi comme son grand-père, il a de grands projets. PROTEUS est le plus ambitieux de tous.

Actuellement sur toute la planète, il n’y a que quatre habitats sous-marins en opération: Aquarius Reef Base, Jules ‘Undersea Lodge, MarineLab et LS-1. Les trois premiers se trouvent aux États-Unis et le dernier en Roumanie. Mais ils ont tous quelque chose en commun: ils sont anciens. Et, pour cette raison, ils ne bénéficient pas des innovations que la technologie nous offre aujourd’hui. En fait, la plus ancienne installation roumaine a plus d’un demi-siècle. C’est ce que Fabien Cousteau entend résoudre avec son projet PROTEUS.

Toute la technologie d’une station spatiale, mais sous l’eau

Les habitats sous-marins sont importants. Jacques Cousteau a démontré avec son projet Precontinent que les humains peuvent passer de longues périodes sous l’eau si les conditions environnementales sont bonnes. Ces séjours en habitats sous-marins sont utilisés par les chercheurs pour étudier la biologie marine, analyser le comportement des éléments chimiques au sein des océans et mieux comprendre les processus physiques qui expliquent la dynamique des océans avec une intention très claire: favoriser la conservation des océans et la protection des espèces qui y vivent.

PROTEUS est l’habitat sous-marin de nouvelle génération que Fabien Cousteau a conçu pour conduire cette recherche essentielle. Comme vous pouvez le voir sur les photographies qui illustrent cet article, la conception de ce bâtiment sous-marin est révolutionnaire. En fait, il a été conçu par le designer industriel Yves Béhar et ses collaborateurs du studio de design fuseproject. prioriser la fonction sur la forme car, avant tout, l’habitat doit permettre aux personnes qui vont l’occuper de passer de longues périodes sous l’eau dans des conditions optimales. Curieusement, ses concepteurs avouent s’être inspirés de la Station spatiale internationale.

PROTEUS sera situé à près de 20 mètres de profondeur sur la côte de Curaçao, dans une zone protégée qui se distingue par sa biodiversité, et pourra accueillir jusqu’à 12 chercheurs

Il sera situé à près de 20 mètres de profondeur sur la côte de Curaçao, dans une zone protégée qui se distingue par sa biodiversité. Cet emplacement au sud de la mer des Antilles et à seulement 50 km de la côte du Venezuela a été expressément choisi pour sa valeur biologique. PROTEUS sera quatre fois plus grand que l’Aquarius Reef Base, l’habitat sous-marin le plus ambitieux construit à ce jour, et pourra accueillir à l’intérieur simultanément à douze chercheurs. Les piliers que vous pouvez voir sur la photo de couverture de cet article fournissent au bâtiment le soutien dont il a besoin et, en même temps, lui permettent de combler les inégalités du plancher sous-marin.

PROTEUS aura deux niveaux (visibles sur la photo de couverture) qui seront communiqués par une rampe en spirale. De plus, cette rampe facilitera l’accès à toutes les pièces de l’installation, qui seront utilisées comme laboratoires, chambres, salles de bain, entrepôts et réservoirs de survie. Vous aurez également un piscine lunaire, qui est une ouverture dans le sol qui permet aux chercheurs d’accéder au fond de l’océan avec les équipements dont ils ont besoin pour mener à bien leurs études.

Cet habitat comportera également des espaces communs qui serviront d’aires de travail, de cuisine et de salle à manger partagées. Comme vous pouvez le voir, cela sonne bien. Il ressemble presque à un hôtel design donnant sur le fond de l’océan. En effet, ses concepteurs assurent qu’ils ont pris les mesures appropriées pour que les personnes qui vont passer de longues périodes dans ces installations endurent avec le maximum de confort l’isolement social et la faible lumière naturelle qui sera disponible. Croisons les doigts que Fabien Cousteau obtient les 135 millions de dollars vous devez construire cet habitat sous-marin et le maintenir pendant ses trois premières années de fonctionnement.

images | fusibleprojet

Via | Magazine Smithsonian