« Koala Man », la nouvelle série du co-créateur de « Rick et Morty »

Justin Roiland, doubleur et l’un des créateurs de la série animée « Rick et morty« , A été confirmé en tant que producteur exécutif d’un nouveau concept sur un super-héros curieux pour le service de streaming Hulu sous le titre de »Homme koala».

La série aurait été commandée initialement pour huit épisodes par les dirigeants du service de streaming, étant une création originale de Michael Cusack, connu pour avoir écrit et réalisé la comédie « Jeux toute la nuit « , qui sera la voix principale de cette nouvelle série.

Selon des informations récentes de Variety, « Koala Man » présente le protagoniste vivant avec son identité « pas si secrète » en tant que justicier de banlieue australienne avec tout type de pouvoirs mais avec une grande passion pour arrêter les petits crimes afin de mettre de l’ordre dans leur communauté. .

La série mettra en vedette Benji Samit et Dan Hernandez en tant que producteurs exécutifs et showrunner de la série à travers les maisons de production Princess Pictures et Bento Box. Samit et Hernandes ont écrit des crédits sur le film « Pokemon: Détective Pikachu ».

C’est la deuxième fois que Roiland participe à une production pour Hulu. En mai 2020, il a créé sur le service de streaming « Opposés solaires», Une comédie extraterrestre qui avait été mise de côté en raison de l’impossibilité de la présenter sur FOX et qui a actuellement une commande pour une deuxième saison.

Malgré le fait que « Rick et Morty » n’ait pas encore sorti sa cinquième saison, Dan Harmon, l’autre créateur de la série, se conformerait avec le scénariste Alex Rubes que le travail a déjà commencé pour la septième saison. Jusqu’à présent, la série n’a pas de date estimée pour son retour à Adult Swim.