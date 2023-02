WhatsApp officialise l’arrivée de 4 de ses actualités les plus importantes

À partir d’aujourd’hui, ces quatre nouvelles fonctionnalités sont officiellement disponibles pour tous les utilisateurs de WhatsApp.

WhatsApp a reçu plusieurs nouvelles importantes ces dernières semaines

Whatsapp a reçu une bonne poignée de nouvelles fonctionnalités dans son application mobile tout au long de ces premières semaines de l’année. Certains d’entre eux, oui, n’étaient disponibles que pour les utilisateurs du programme bêta de WhatsApp, et de nombreux utilisateurs de la plate-forme de messagerie ne pouvaient pas en profiter. Jusqu’à maintenant.

À travers de Google Play StoreWhatsApp lui-même a officialisé l’arrivée de quatre des nouveautés les plus importantes qui ont atterri sur l’application ces derniers mois, donc à partir de maintenant, ils sont déjà disponible pour tous.

Commentaires sur les documents, descriptions de groupe plus longues et autres nouvelles à venir sur WhatsApp

l’examen de la liste officielle des changements de la dernière version de WhatsApp publiée dans le Google Play Store, nous pouvons voir le des nouvelles qui atteignent tous les utilisateurs de WhatsApp à partir d’aujourd’hui.

Parmi eux, il faut souligner l’arrivée des avatars sur WhatsAppqui nous permettent de générer des images de profil virtuelles basées sur nos fonctionnalités, ou d’utiliser ces avatars pour générer des autocollants personnalisés.

La possibilité de ajouter des commentaires aux documents envoyés via les chatset prise en charge de descriptions plus longues et sujets de groupe.

Enfin, WhatsApp a confirmé que, maintenant, il est possible sélectionner jusqu’à 100 images ou vidéos différentes de les envoyer immédiatement, mettant ainsi fin à l’une de ses grandes limitations, six ans plus tard.

La mise à jour est déjà disponible dans le Google Play Store, et tous les utilisateurs qui décident de l’installer pourront commencer à profiter des nouvelles fonctionnalités qu’elle inclut. Pour ce faire, il suffit télécharger l’application via le magasin.

Télécharger sur Google Play | WhatsApp Messenger

