Maman dit qu’elle ne laissera « plus jamais » son père garder son petit-enfant après l’avoir espionné via une caméra annulaire

Partir en vacances alors que vous êtes parent peut être difficile – vous devez soit emmener vos enfants avec vous, soit trouver une baby-sitter.

Pour de nombreux parents, les membres de la famille se sentent comme une option sûre et gratuite pour prendre soin de leurs enfants.

Cependant, parfois même leurs propres parents peuvent être une option peu fiable.

Une mère a espionné son père via la caméra Ring en train de garder son petit-enfant et a décidé de « plus jamais ça ».

Une maman blogueuse de style de vie et de design a publié sur l’application de partage de vidéos TikTok des séquences de caméras Ring et des messages texte avec son père prenant soin de son fils, Arlo, pendant qu’elle et son mari étaient en vacances.

La première capture d’écran de Ring qu’elle partage dans la vidéo montre son père et Arlo partant pour l’école.

En plus d’être en retard, elle a souligné qu’il manquait à son fils un article scolaire essentiel.

En plus de la vidéo, elle écrit : « Je vais à l’école avec 30 minutes de retard sans sac à dos.

Les grands-parents aux prises avec la technologie n’ont rien de nouveau, mais lorsqu’il s’agit de préparer à manger pour son fils, cela devient un peu plus sérieux.

La maman a partagé une capture d’écran de SMS avec son père en train de comprendre son grille-pain.

Il lui demande comment faire du pain grillé, avec une photo des options sur le four grille-pain.

« Celui qui ressemble à du pain tout à gauche », lui écrit-elle. Il ignore son message et choisit d’utiliser l’option « pizza ». Au moins son fils a été nourri !

Son père continue de lui poser des questions sur l’alimentation.

Elle partage des textes où il demande: « Où sont le guacamole et la crème sure? »

Elle lui dit où se trouvent les deux articles dans le réfrigérateur. Il répond en disant qu’il a trouvé la crème sure mais demande à nouveau où se trouve le guacamole, bien qu’elle lui dise exactement où il se trouve.

Une photo de pizza qui lui a été envoyée par SMS était la prochaine et dernière série d’interrogations de son grand-père qu’elle a partagée.

La réfrigération des aliments cuits est une règle empirique que la plupart des gens comprennent, à l’exception de ce grand-père.

Il demande s’il doit mettre la pizza au réfrigérateur.

« Oui, vous devriez réfrigérer les restes de pizza », répond la maman.

Ensuite, elle lui a demandé des photos de son enfant – qu’il a refusé d’envoyer.

« Pouvez-vous m’envoyer des photos d’Arlo ce soir ? » elle a demandé.

« Pourquoi? » elle dit qu’il a répondu avec. « Tu sais à quoi il ressemble. »

La maman conclut la vidéo par un SMS qu’elle a envoyé à l’un des membres de sa famille demandant de prendre et d’envoyer « secrètement » une photo du grand-père. La photo le montre en train de boire une bière, sans prêter attention aux petits-enfants.

Certaines personnes sont contrariées par les actions du grand-père.

« Cela m’a causé un stress déraisonnable », a commenté un utilisateur.

« À ce stade, qui garde qui ? » un autre a écrit.

De nombreux commentateurs ont suggéré que les grands-parents ont dépassé leur apogée en matière de garde d’enfants. Les gens ont fait part de leurs expériences tout aussi frustrantes dans les commentaires.

« J’ai dû laisser à mes parents tout un classeur d’instructions lorsque nous sommes partis pour un week-end et que nous avions toujours les textes », a écrit un utilisateur.

« J’ai laissé mon enfant de 2 ans avec ma mère pendant le travail ; j’ai dû envoyer des SMS tout en poussant [the baby] dehors », a écrit une autre personne. « Puis elle a appelé la nuit pour que je revienne. »

Cependant, passer du temps avec les grands-parents est essentiel.

Beaucoup ont applaudi le grand-père pour avoir pris soin de son petit-fils.

« C’est la chose la plus douce. Ils créent des souvenirs et votre fils est vivant !! Il s’en souviendra toujours », a commenté une personne.

« C’est mignon. Ne soyez pas stressé, votre enfant se souviendra de moments incroyables avec grand-père », a ajouté un autre.

Passer du temps avec des grands-parents aimants est précieux pour les enfants. En plus de cela, prendre du temps pour soi loin des enfants est également crucial.

Le message de cette maman est l’un des nombreux exemples qui prouvent que la parentalité ne se termine jamais vraiment.

Ethan Cotler est un écrivain vivant à Boston. Il écrit sur le divertissement et l’actualité.