Les premières images de Lost City révèlent Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt et Daniel Radcliffe

Les images officielles de l’aventure dans la jungle de Paramount, The Lost City, donnent un premier aperçu de Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt et Daniel Radcliffe.

Paramount a publié de toutes nouvelles images de leur prochaine action-aventure La cité perdue. Anciennement intitulé La cité perdue de D, le film met en vedette Sandra Bullock et Channing Tatum dans les rôles principaux, avec Daniel Radcliffe comme antagoniste. Brad Pitt apparaît également dans un caméo prolongé. La cité perdue a récemment été déplacé d’un mois en mars par rapport à sa date de sortie d’avril 2022, et il semble que la campagne promotionnelle ait été accélérée. Les deux protagonistes, Sandra Bullock et Channing Tatum, ont récemment accordé une interview à Divertissement hebdomadaire, parlant du méchant fou de Daniel Radcliffe, du camée voleur de scène de Brad Pitt et bien plus encore. Vous pouvez consulter La cité perdue premier aperçu des photos ci-dessous.

La cité perdue suit une romancière d’amour solitaire Loretta Sage (Sandra Bullock) lors d’une tournée de livres avec son modèle de couverture, Alan (Channing Tatum), qui se fait entraîner dans une tentative d’enlèvement qui l’amène avec Alan dans une aventure acharnée dans la jungle. Harry Potter La star Daniel Radcliffe incarne un milliardaire excentrique nommé Fairfax qui pense que Sage peut le conduire au trésor fictif de son histoire. Bullock fait tous les éloges de la performance de Radcliffe, en disant: « Il est tellement beau et sournois. Je ne sais pas comment l’expliquer. Mais vous ne penseriez pas qu’il joue sinistre si magnifiquement et calmement et d’une manière si attrayante. Il est va vraiment surprendre les gens. » dit Bullock à EW. Eh bien, il est temps que quelqu’un reconnaisse la capacité de Radcliffe à jouer des personnages à plusieurs niveaux.





La cité perdue est présenté comme une action-aventure dans la même veine que Romancier la pierre. Mais une chose à noter est que ce n’est pas lié à l’expédition de 1925 de Percy Fawcett pour trouver La cité perdue, « Z ». Au lieu de cela, le film adopte une approche quelque peu méta de la narration, brisant les stéréotypes et insufflant une nouvelle vie au genre d’aventure dans la jungle.

C’est ce qui est si amusant à ce sujet, vous pouvez prendre d’anciennes configurations et en faire facilement de nouvelles. Et ce qui est amusant avec le récit masculin-féminin, c’est que maintenant nous pouvons le retourner sur son oreille parce que ce n’est plus : « C’est le rôle de la femme. C’est le rôle de l’homme. Vous pouvez jouer avec tout cela et créer une toute nouvelle dynamique. Et c’est un peu ce que nous avons fait.

La cité perdue est réalisé par Aaron et Adam Nee (Le dernier romantique). Le duo a également écrit le film avec Oren Uziel et Dana Fox à partir d’une histoire de Seth Gordon. Le film met également en vedette Patti Harrison (Ensemble ensemble), Oscar Nunez (Le bureau) et Da’Vine Joy Randolph (Haute fidélité). De plus, Brad Pitt joue dans un caméo bourré d’action qui sera l’un des moments forts du film. « Et nous l’avons laissé faire. Il vient d’entrer et il l’a déchiré. Il est vraiment drôle », a déclaré Bullock. La paire apparaîtra également ensemble dans David Leitch’s Train à grande vitesse, sortie l’été prochain.





Channing Tatum et Sandra Bullock appellent La cité perdue un exercice d’évasion, d’action prometteuse, de cœur et d’humour au maximum. La cité perdue sortira en salles le 25 mars 2022. Restez à l’écoute, car une bande-annonce sortira d’un jour à l’autre.





