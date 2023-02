Indiana Jones 5 : Une nouvelle bande-annonce avec Harrison Ford présente un nouvel adversaire

Cet été, une nouvelle aventure Indy est de retour au cinéma : en attendant le cinquième volet Indiana Jones et l’appel du destin fait éclore la légende hollywoodienne Harrison Ford redevient sa figure culte avec chapeau, veste en cuir et fouet.

Pour sa performance d’adieu en tant qu’Indy est maintenant un nouvelle bande-annonce est apparu, qui montre Indy échangeant des coups avec son nouvel adversaire pour la première fois : Mads Mikkelsen! Le Danois, qui se spécialise dans les rôles de méchants, a été vu pour la dernière fois comme le magicien noir Grindelwald dans « Fantastic Beasts 3 ».

Dans le nouveau film de Lucasfilm, il utilise vigoureusement Indy, qui, comme d’habitude, peut contrer avec esprit et charme. Près de cascades à couper le souffle comme un saut audacieux d’un avion en vol, la musique de titre bien connue de John Williams ne devrait bien sûr pas manquer dans la nouvelle bande-annonce.

Quand Indiana Jones 5 sortira-t-il dans les salles ?

La cinquième aventure du héros légendaire et archéologue avec chapeau et fouet conquis sur Le 29 juin 2023 dans les salles. Le titre officiel du film est désormais Indiana Jones et le cadran du destin.

De quoi parle Indiana Jones 5 ?

Dans les premières scènes montrées, les fans devraient avoir hâte de revoir Indy, qui, comme à son habitude et avec une forte brise de son humour bien connu, se lance pour la dernière fois dans une aventure effrénée – avec de nombreuses poursuites contre des sbires nazis, beaucoup de désert et que l’un ou l’autre artefact doit être récupéré avant qu’un autre piège sophistiqué avec des cordes, d’énormes rochers et des flèches ou des lances empoisonnées ne frappe.

Ici tu peux première bande-annonce revoir:

De plus Retrouvailles avec la fidèle amie et compagne d’Indy, Sallah (John Rhys-Davies) a confirmé. est nouveau Pont Phoebe Waller en tant que filleule d’Indy, Antonio Banderas comme un vieil ami d’Indy aussi Shaunette Renée Wilson (« Panthères noires »), Thomas Kretschmann (« Le bateau »), Toby Jones (« Monde jurassique : Royaume déchu »), Boyd Holbrook (« Logan »), Olivier Richter (« Veuve noire ») et Ethan Isidore (« Mortel ») dans d’autres rôles principaux.

Pendant ce temps, des rumeurs circulent sur un possible Série Indiana Jones sur Disney+. De plus, les fans pourront bientôt se retrouver nouveau jeu Indiana Jones de Bethesda, qui devrait nous apporter une toute nouvelle histoire mettant en vedette l’aventurier bien-aimé.