West Side Story Review: Un magnifique remake de la comédie musicale classique

Un casting de soutien talentueux vole la vedette dans le magnifique remake de West Side Story de Steven Spielberg. Le cinéaste emblématique accorde une grande déférence à la comédie musicale de Broadway de 1957 et au film classique de 1961. Mais met un cachet de blockbuster sur une épopée radicale qui ravira absolument le public. L’histoire d’amour tragique est tournée à grande échelle avec les meilleures valeurs de production de l’année. Ma seule critique est que les rôles principaux, en particulier la nouvelle venue Rachel Zegler dans le rôle de Maria, sont éclipsés par de superbes musiciens d’ensemble. Ariana DeBose met le feu à l’écran en tant qu’Anita. Elle devra libérer de l’espace sur les étagères pour la saison des récompenses.

À la fin des années 50, dans la partie ouest de Manhattan, des bidonvilles décrépits sont nettoyés pour construire le Lincoln Center. Les Blancs pauvres et les immigrants portoricains sont menacés d’expulsion imminente de leurs maisons. Les gangs de voyous se battent férocement pour les morceaux de territoire qu’ils ont laissés. Les jeunes irlandais, italiens et polonais causent le chaos en tant que Jets. Leur chef, Riff (Mike Faist), veut une bagarre pour régler les droits du quartier. Les requins portoricains, menés par le boxeur décoiffé Bernardo (David Alvarez), en ont assez d’être subjugués. Riff décide d’apporter des conditions pour l’épreuve de force lors d’une danse à l’école. Il supplie Tony (Ansel Elgort), le co-fondateur des Jets, de rejoindre le gang et de les aider à chasser les Portoricains.

Bernardo vit avec sa petite amie, Anita (Ariana DeBose), et sa sœur cadette, Maria (Rachel Zegler). Les femmes en ont marre de la violence des gangs. Ils voient l’Amérique comme la voie de sortie de la pauvreté. Les Jets et les Sharks se rencontrent au bal comme prévu, mais un développement surprenant prend tout le monde au dépourvu. C’est le coup de foudre pour Tony et Maria. Leur romance interdite envoie des ondes de choc à travers les deux gangs.

West Side Story met à jour le scénario de Roméo et Juliette avec des thèmes socio-économiques et raciaux. Le film montre la folie de la guerre des gangs lorsque les deux groupes sont frappés par la pauvreté. L’amour de Tony et Maria s’épanouit dans une atmosphère d’animosité et de haine. Steven Spielberg (Les aventuriers de l’arche perdue, Sauver le soldat Ryan) dépeint leur liaison comme une évasion lumineuse d’un environnement graveleux. Ils tentent de s’élever au-dessus de la laideur, mais sont malheureusement condamnés par l’ignorance des autres. Un récit édifiant qui reste malheureusement aussi pertinent aujourd’hui qu’il l’était il y a six décennies.

West Side StoryLa musique et la chorégraphie de sont des merveilles à voir. Les chansons chéries de Leonard Bernstein et Stephen Sondheim sont glorieusement mises en scène par le chorégraphe Justin Peck, lauréat d’un Tony Award. Les routines de danse sont étonnantes. Anita et ses amis chantent « America » ​​alors qu’ils caracolent, virevoltent et pirouettent dans les rues. C’est la séquence de danse la plus élaborée et la plus exaltante que j’aie jamais vue. Ariana DeBose est à couper le souffle. Elle remporte l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle par un mile.

Ansel Elgort et la star de YouTube Rachel Zegler, dans son premier long métrage, ont une alchimie moyenne. Ils sont bien ensemble, mais n’ont presque pas l’électricité de David Alvarez et Ariana DeBose. Zegler a une belle gamme vocale de soprano. Elle n’est tout simplement pas au niveau de DeBose en tant que danseuse et actrice. Ariana DeBose dévore chaque scène qu’ils ont ensemble.

Steven Spielberg prouve une nouvelle fois sa dextérité d’artiste. S’attaquer à un film et une comédie musicale bien-aimés est pour le moins risqué. Il trouve l’équilibre parfait avec sa vision de West Side Story. Je fredonne toujours : « Quand tu es un Jet. Vous êtes un Jet jusqu’au bout. De votre première cigarette à votre dernier jour de mort. West Side Story est une production d’Amblin Entertainment et de TSG Entertainment. Il sortira exclusivement en salles le 10 décembre dans les 20th Century Studios.





