WhatsApp résout l’un de ses plus gros inconvénients avec sa dernière nouveauté

Ce nouveau menu vous permettra d’envoyer un message à un inconnu s’il a WhatsApp et de l’appeler par téléphone ou d’ajouter son numéro à vos contacts que son numéro soit sur WhatsApp ou non.

Au cours des dernières semaines, WhatsApp ho a cessé d’améliorer sa plate-forme avec de nouvelles fonctionnalités telles que son lecteur de notes vocales remanié, les réactions aux messages ou l’extension de la limite de taille de fichier à 2 Go en Argentine, et maintenant le client de messagerie appartenant à Meta a vient d’être mis à jour avec une nouveauté qui vient résoudre l’un de ses plus gros inconvénients : un menu qui vous indique si un numéro de mobile a WhatsApp ou non.

Ce nouveau menu WhatsApp vous permettra de discuter avec des inconnus

Comme nous le disent les gars du média spécialisé WABetaInfo, la dernière bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.8.11, comprend un nouveau menu qui s’affiche lorsque vous appuyez sur un numéro de téléphone dans un chat.

Les 6 nouvelles fonctionnalités qui viendront sur les messages vocaux de WhatsApp

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, lorsque vous touchez un numéro de mobile dans un chat WhatsApp un nouveau menu s’affiche qui vous indique si ce contact a un compte WhatsApp, auquel cas il vous permet de vous envoyer un message directementvous donne la possibilité de l’appeler à l’aide de l’application de numérotation par défaut et vous permet même ajoutez rapidement ce contact à votre carnet d’adresses.

Dans le cas où le numéro de téléphone n’est pas dans WhatsApp Vous verrez toujours les options pour l’appeler ou l’ajouter à votre liste de contacts.

Cette nouvelle fonction de WhatsApp arrive à résoudre l’un des plus gros désagréments du client de messagerie instantanée, car elle vous permet discuter avec des inconnus de manière très simple et contacter toutes ces personnes qui n’ont pas WhatsApp.

WhatsApp vous permet désormais de masquer votre dernière heure de connexion à des personnes spécifiques

Ce nouveau menu est maintenant disponible dans la version bêta de WhatsApp pour Androidet si vous souhaitez que cette fonctionnalité soit disponible dès que possible, nous vous recommandons de vous inscrire à son programme bêta pour profitez à la fois de cette nouvelle et des autres avant tout le monde.

