Fin de la saison 2 de « With Love », expliqué : Lily se retrouve-t-elle avec Nick ou Santiago ?

Ce message contient des spoilers pour Saison 2 de « With Love ».

L’équipe Santiago ou l’équipe Nick ?

« With Love » La deuxième saison ne manquait pas d’histoires d’amour, mais il y en a une en particulier dans laquelle les téléspectateurs ont investi et c’était: avec qui Lily Diaz finirait-elle?

Après le cliffhanger de la saison 1, les fans se sont interrogés sur le couple qui allait se fiancer. Il s’est avéré que c’était Jorge (Mark Indelicato) et Henry (Vincent Rodriguez III), qui ont entrepris leur propre voyage de découverte de soi et d’acceptation pour finalement dire «oui» aux côtés de leurs amis et de leur famille.

La relation entre Sol (Isis King) et Miles (Todd Grinnell) s’est développée et a surmonté des obstacles comme Sol rencontrant l’ex de Miles et Miles remettant en question son homosexualité. Ils ont également vu la relation entre Charlie (Birdie Silverstein), l’enfant de Sol et Miles, s’épanouir.

Et tandis que les téléspectateurs voyaient de nouvelles couches à ces personnages dynamiques, Lily, interprétée par Emeraude Toubia, est entrée dans la zone dangereuse d’un triangle amoureux et a commis des erreurs en tentant de prendre le contrôle de sa vie.

Ci-dessous, les acteurs Toubia, Desmond Chiam et Rome Flynn discutent avec 45secondes.fr.com de la décision finale de Lily.

Que se passe-t-il entre Lily et Santiago ?

Est-ce que Lily et Santiago sont en fin de partie ? Kevin Estrada/Prime Video / Kevin Estrada/Prime Video

Le premier épisode de la saison deux voit Lily et Santiago, AKA Santi, se séparer après qu’elle pense qu’il va proposer. Au lieu de lui donner une bague de fiançailles, il lui offre une clé de chez lui, ce qui contrarie Lily.

On sait que Santi ne voit pas le mariage dans son avenir et il continue d’ériger des murs alors qu’il pleure la mort de sa mère lors de la première saison. Pourtant, Lily a l’impression qu’il y a de l’espoir pour eux deux – jusqu’à ce qu’elle ne le fasse pas.

Les deux décident de continuer en tant qu’amis mais se heurtent à des problèmes dans leur « amitié ». Santi et Lily passent toute la journée ensemble sur sa double quinceañera (alias son 30e anniversaire), de la vérification des choses de sa liste de seaux à la trempette maigre. Cependant, Santi amène alors son rendez-vous à sa fête d’anniversaire et Lily se rend compte qu’il pourrait être plus difficile de maintenir une relation platonique avec Santi.

Que se passe-t-il entre Lily et Nick ?

Des étincelles voleront-elles entre Lily et Nick ? Kevin Estrada/Prime Video / Kevin Estrada/Prime Video

Nick démarre la saison avec une nouvelle petite amie, Ana (Briana Cuoco), qui découvre finalement qu’il a toujours des sentiments pour Lily.

« Ces sentiments sont toujours là, forts dans l’épisode 1 », a déclaré Chiam à 45secondes.fr.com, ajoutant que l’une des plus grandes difficultés de Nick est de combler le fossé entre être l’ami farceur et un adulte mature capable d’être avec Lily.

Dans l’épisode quatre, Nick décide de professer son amour pour Lily lors de l’enterrement de vie de garçon de son frère à Las Vegas. Lily décide qu’elle est partante et les deux commencent à sortir ensemble.

Cependant, Santi devient jaloux quand il voit Lily avec Nick et professe son amour. Les deux partagent un baiser passionné, laissant Lily encore plus confuse quant à qui elle veut être.

Qui est la bonne personne pour Lily ?

Toubia pense qu’on peut aimer deux personnes à la fois, mais « c’est dur ». En fin de compte, en fin de compte, un choix doit être fait.

« Quelque chose de beau que le personnage de Constance Marie, Beatriz, dit, c’est: » Vous devez doubler la personne avec laquelle vous vous êtes engagé, vous devez travailler sur elle « », a-t-elle déclaré. « Cette nouvelle énergie que vous voulez mettre sur quelqu’un, comme la mettre sur la personne qui a été avec vous. »

« C’est un peu compliqué et un peu désordonné », a-t-elle ajouté.

Mais cela laisse encore la question : qui est le meilleur choix pour Lily ?

« C’est une question pour Lily, » dit Chiam. «Ce n’est pas à propos des gars, d’une manière étrange. Il s’agit de ce parcours de croissance pour Lily et de son épanouissement et c’est quelque chose à laquelle elle pourra répondre intuitivement lorsqu’elle connaîtra la croissance dont elle a besoin.

Toubia, de son côté, a ajouté que peut-être Lily « mérite d’être encore seule? » Cependant, elle a déclaré: «Cela va être un énorme choc pour elle que l’un des briseurs d’affaire de Santiago ne soit plus un briseur d’affaire … Jusqu’à ce qu’elle ait les deux hommes entièrement disponibles (alors), elle peut prendre la décision de qui elle veut. être avec. »

Avec qui Lily se retrouve-t-elle ?

À la fin de la saison, nous voyons une Lily confuse peser ses options tout en célébrant le mariage de son frère Jorge et Henry. Une conversation avec sa mère, Beatriz, l’aide à prendre une décision.

« J’aime Nick et tout avec lui se sent si bien », dit Lily à sa mère. « Mais chaque fois que j’ai essayé d’en profiter, l’univers nous ramène Santiago et moi et ça me secoue. C’est comme si j’étais testé par le destin.

Beatriz lui dit que tout n’est pas le destin et qu’elle a la décision de choisir qui elle veut – elle n’a qu’à « redoubler d’efforts sur ce choix tous les jours ».

Finalement, Lily choisit Nick et lui dit qu’elle veut l’épouser, ce qui le fait se mettre à genoux. Lily dit pas maintenant – mais peut-être dans le futur.

La scène de clôture voit Santi assis dans sa voiture regardant Nick proposer apparemment à Lily et aux deux de s’embrasser. Dans sa main est une bague de fiançailles. L’écran devient noir.

Les saisons 1 et 2 de « With Love » sont diffusées sur Prime Video.