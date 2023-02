Augmentez votre chiffre d’affaires en lançant un site de vente par correspondance !

Votre entreprise est en baisse de chiffre d’affaires ces derniers temps au vu la situation économique actuelle ? Vous souhaitez trouver des alternatives pour rendre votre business davantage durable, attractif et surtout rentable ? Cet article est donc parfaitement fait pour vous puisque vous y trouverez une alternative plus qu’intéressante professionnellement. Alors, n’attendez plus et suivez nos divers conseils et explications afin de créer votre propre site de vente par correspondance.

Qu’est-ce que la vente par correspondance ?

Avant toute chose, il est primordial de définir ce qu’est la vente par correspondance dans le but de vous lancer dans ce secteur d’activité bien distinct.

Cette vente, aussi nommée VPC se désigne par le fait que l’acheteur du bien ne rencontre pas le vendeur qui le met à disposition sur un site web. La transaction totale est, de ce fait, réalisée par un achat en ligne qui se fait à distance.

Ce qui rend cette vente possible seulement avec l’intervention d’un vendeur à distance ou de méthodes écrites. Elle met en avant une livraison du produit autant à domicile qu’en point relais.

Cette vente est entièrement différente des ventes de contact qui existent sur le marché tel que :

la vente traditionnelle

la vente domiciliaire

la vente aux particuliers

la vente sur divers lieux d’exposition comme des salons

Ainsi, la vente par correspondance est considérée comme de l’e-commerce, un terme qui parle à davantage de monde. L’e-commerce représentant actuellement un grand marché qui ne cesse d’exploser notamment dû aux confinements sanitaires. Parmi ces ventes par correspondance, on retrouve des géants mondiaux qui séduisent de plus en plus de consommateurs chaque jour :

Amazon

CDiscount

LeBonCoin

Aliexpress

Booking

La Fnac et bien d’autres

Voyons désormais les avantages de posséder un tel site de nos jours pour votre entreprise spécialisée.

Les bénéfices d’un site e-commerce pour votre entreprise

Se lancer dans un site de vente par correspondance sera très bénéfique pour croître vos profits mensuels, et ce, pour diverses raisons. Étudions, tout d’abord, les autres avantages qui découlent de ce lancement :

une forte visibilité avec une présence en ligne assurée et une marque digitalisée tout en étant au contact de vos clients et de leurs points relais

une disponibilité horaire et lieu pour les consommateurs

une promotion sur les articles phares garantis et visibles par de nombreux clients

une incitation à donner envie à vos clients de se rendre dans votre magasin physique par le biais du phénomène “web to store” et du click and collect

une fidélisation des clients grâce à des offres et des promotions envoyées sur des newsletters

une cible touchée plus vaste et accessible sans aucun obstacle géographique

une analyse d’audience très utile pour étendre votre business, comprendre ses failles ainsi que connaître les habitudes de vos clients

Ensuite, cela vous permettra d’augmenter considérablement votre chiffre d’affaires en étendant vos activités sur internet. Notamment avec la méthode du cross-selling en proposant des produits autres incitant à l’achat. Aussi nommé en marketing digital le “call to action”.

Comme seconde option pour augmenter vos profits sur un site e-commerce, il vous sera possible de réaliser l’up-selling en proposant à l’acheteur un produit légèrement plus haut de gamme qui se rapproche quelque peu de l’article en question.

