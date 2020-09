Wasteland 3 Compagnons et composition du parti

Wasteland 3 le RPG basé sur l’équipe, a de nombreux compagnons que vous pouvez recruter lors de votre partie, chacun ayant son propre agenda, sa propre voix et sa propre personnalité. Chacun a des quêtes de personnage que vous pouvez entreprendre pour en révéler davantage sur la personnalité et l’objectif du personnage dans le jeu.

Bien que le combat soit essentiel, ce n’est pas la seule chose qui soit – avoir un groupe global uniquement axé sur le combat pourrait vous blesser à long terme. Comme les tests de compétences sont une caractéristique importante de ce titre, c’est pourquoi chaque compagnon a des compétences complètement différentes les unes des autres. Avoir cette flexibilité au sein de l’équipe aidera énormément, surtout en ce qui concerne la composition du parti. Si vous avez une équipe utilisant toutes les mêmes compétences, Wasteland 3 ne sera généralement pas très divertissant, car vous manquerez autant de tests de compétences. Vous ne pouvez pas ouvrir cette porte verrouillée si personne n’a la compétence de crochetage.

Combien de compagnons y a-t-il?

Il y a huit compagnons que vous pouvez trouver, en fonction de vos décisions tout au long du jeu, donc lors de votre première partie, vous pourriez même en manquer quelques-uns. La taille maximale du groupe actif qui vous est autorisé est de six, mais seulement deux d’entre eux peuvent être utilisés pour les compagnons, les quatre autres sont pour les Rangers.

Les Rangers sont des personnes que vous pouvez créer à partir de zéro, et les compagnons sont tous préfabriqués que vous ne pouvez pas modifier.

Chaque compagnon est différent.

Lorsque vous avez un nouveau compagnon, la façon dont il s’intègre dans la composition de votre fête dépend de vous. Comme toute votre équipe n’est pas entièrement personnalisable, il y aura des compagnons particuliers qui ont les mêmes compétences qu’un Ranger dans votre équipe. Et même certaines compétences comme le modding d’arme et d’armure qui sont terribles à avoir sur une personne que vous contrôlez.

Il existe quatre types différents de compétences, combat, général, exploration et social, et il est pratique de les couvrir toutes, même si ce n’est pas tout à fait essentiel. Peu importe les compagnons que vous choisissez, certaines compétences seront toujours gaspillées.

Existe-t-il un meilleur compagnon global? La réponse est à la fois oui et non. Oui, car c’est basé sur le joueur de choisir les bons compagnons pour compenser son équipe, et à ce moment-là, ils sont les meilleurs compagnons. Et non, car il n’y a pas de meilleur global, cela dépend entièrement du joueur pour créer le meilleur.

Compagnons recrutables

Maréchal Kwon

Kwon est l’un des premiers compagnons que vous pouvez recruter dans le jeu et vous pouvez naturellement l’obtenir au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire. Cela se produit lorsque vous prenez le contrôle du nouveau QG des Rangers à l’extérieur de Colorado Springs. Ses compétences sont les suivantes:

Armes automatiques Lvl. 5.

Baiser le cul niv.3

Sneaky Shit Lvl. 3

Lucia Wesson

Lucia est le deuxième compagnon que vous pouvez trouver. Elle apparaît une fois que vous atteignez le centre-ville de Colorado Springs et elle rejoint plutôt de force votre groupe. Mais hélas, vous avez la possibilité de changer d’avis éventuellement si elle ne vous plaît pas. Ses compétences sont:

Armes légères Niv. 5

Modding d’arme Lvl. 3

Troc Niv. 2

Survie Lvl. 2

Pvt. Jodie Bell

Jodie est la première compagne que les joueurs ont la chance de recruter dans le jeu et est l’une des premières que vous pouvez bousiller, car vous pouvez la laisser mourir. Mais si vous la sauvez et la soignez, elle sera recrutable plus tard. Ses compétences sont les suivantes:

Fusils de précision Lvl. 5

Mécanique Niv. 4

Animal Whisperer. Niv3

Premiers secours. Niv 3

Scotchmo

Tout le monde aime un personnage ivre se joindre à la mêlée, non? Eh bien, bienvenue, Scotchmo! C’est le quatrième personnage que vous pouvez trouver; assurez-vous simplement que vous avez beaucoup de bière! Cet ivrogne apparaîtra après que vous ayez dépassé un certain point de l’histoire. Retournez au QG des Rangers et parlez-lui pour le recruter. Ses compétences sont:

Armes légères Niv. 7

Sneaky Shit Lvl. 4

Crochetage Lvl. 4

Combat au corps à corps Niv. 2

Victoire Buchanan

Chaque équipe a besoin d’un ivrogne et d’un psychopathe, Scothmo a couvert l’ivrogne, alors voici Victory pour couvrir le reste. Celui-ci est facile à recruter; juste pendant les conversations avec lui, il vous demandera de rejoindre votre équipage, ce qui dépendra entièrement de vous que vous disiez oui ou non. Ses compétences sont:

Armes légères Niv. dix

Gros canons Lvl. 8

Hard Ass Lvl. 7

Cordite cuirassée

Vous ne voudriez vraiment pas vous lancer dans une bagarre avec Ironclad, et je ne pense pas que quelqu’un d’autre le ferait non plus. Une fois que vous avez terminé toutes les missions d’histoire de Bizarre et de Colorado Springs. Une mission secondaire appelée Lords of War apparaîtra. Une fois cette mission terminée, Ironclad rejoindra votre équipe. Voici ses compétences:

Brawling Lvl. 9

Leadership Lvl. 5

Explosifs Lvl. 4

Mécanique Niv. 4

Fishlips

Fishlips est l’un des derniers compagnons que vous puissiez obtenir pour l’équipe, même s’il devrait être le premier à cause de son nom génial, mais hélas. Ce type est recruté différemment; vous avez juste besoin de le battre dans un combat de boss à Little Hell à Aspen, et il est comme vous êtes fantastique, laissez-moi rejoindre! Voici ses compétences:

Combat au corps à corps Niv. 8

Modding d’armure Nvl. 7

Réparation de grille-pain. Llv. 4

Pizepi Joren

Et enfin, nous avons Pizepi Joren, qui est le dernier compagnon qui peut être recruté. Vous aurez besoin de statistiques spécifiques pour pouvoir l’obtenir; vous avez besoin d’un niveau Mécanique. 8 et Kiss Ass Lvl. 8. Sans ces deux compétences, elle vous manque dans le laboratoire de Little Hell Aspen. Ses compétences sont:

Armes automatiques Lvl. dix

Trucs de nerd Niv. 7

Science étrange Lvl. 7

Premiers soins Lvl. 2

Composition du parti

Maintenant, c’est là que tout devient intéressant. Lors de la création du Ranger / personnage, vous aurez une certaine idée de ce que vous voulez que vos rangers deviennent. Si vous jouez à l’aveugle, vous n’avez aucune idée des compétences que les compagnons vont avoir, ce qui en fait bien sûr des redondantes et d’autres étonnantes.

Si vous vous éloignez entièrement des deux premiers compagnons Marshall Kwon et Lucia Wesson, vous ne voudrez pas créer des rangers avec leurs compétences. Cela signifie non:

Petites armes

Troc

Survie

Armes automatiques

Baiser cul

Modding d’arme (ignorer)

Sneaky Shit (ignorer)

Cependant, pour Weapon Modding et Sneaky Shit, il est préférable d’ignorer ces deux compétences sur ces personnages. Comme Sneaky Shit est meilleur pour les fusils de sniper ou les lance-roquettes, et Weapon Modding est mieux utilisé comme une décharge de Ranger de secours, que vous pouvez apporter lorsque les armes / armures ont besoin de modifications.

Les compétences qu’il vous reste sont:

Gros canons

Bagarre

Combat de mêlée

Fusils de sniper

Animal Whisperer

Explosifs

Science étrange

Crochetage

Mécanique

Cul dur

Direction

Alors maintenant, avec ces compétences éliminées, amusez-vous à créer des builds autour d’elles. Créez une classe de tireurs d’élite, qui est excellente en mécanique et qui est une merde sournoise. Que diriez-vous d’un Ranger qui est excellent au combat au corps à corps, qui peut réparer des grille-pain et est excellent en leadership.

Les constructions aléatoires étonnantes que vous pouvez faire sont étonnantes, mais il est vraiment utile de savoir quels compagnons sont là-bas avant de commencer. Comme si vous aviez les mêmes compétences que beaucoup de compagnons, alors jusqu’à ce que vous trouviez ceux qui ne sont pas des doublons, ils joueront à peu près de la même manière.

Ce que vous devez également garder à l’esprit, c’est qu’il n’y a pas de re-spécialisation de personnage dans Wasteland 3, donc une fois qu’un point de compétence a été dépensé, il n’y a pas de retour en arrière. C’est pourquoi il est plus ou moins nécessaire d’organiser une fête incroyable pour savoir quels compagnons sont disponibles dans le jeu.

De manière générale, il n’y a pas de meilleur compagnon pour le jeu, les compétences ou les statistiques. Chaque compagnon dépend complètement de la manière dont le joueur lui-même choisit de jouer au jeu. Oui, vous pouvez changer un compagnon pour apprendre d’autres compétences, mais dans l’ensemble, ce sera plus faible, ce qui peut causer des problèmes au combat ou à des tests basés sur les compétences.