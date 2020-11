iPhone 12, Pixel 5 et Galaxy Note 20 Ultra: ces appareils appartiennent à l’arborescence

Le nouvel iPhone 12, une Apple Watch Series 6 ou peut-être le Galaxy Note 20 Ultra? Pour les fans de technologie, il existe de nombreuses options intéressantes pour les cadeaux de Noël cette année. Vous ne savez peut-être pas encore quoi donner, mais Google a déjà 100 prédictions prêtes.

Dans quelques semaines, les achats de Noël sont dus et tout le monde ne sait probablement pas exactement ce qu’il y aura sous le sapin cette année. La situation est différente avec Google, car le géant de l’internet veut utiliser l’analyse des données pour prédire les 100 cadeaux de Noël les plus populaires cette année. Les produits sont regroupés en sept catégories, avec des produits phares de smartphones comme l’Apple iPhone 12 et le Galaxy Note 20 Ultra juste à l’avant.

Google Pixel 4a et 5 pour Noël?

Mais les nouveaux smartphones Google Pixel 5 et Pixel 4a apporteront probablement aussi de la joie cette année. La liste a été compilée après avoir évalué les requêtes de recherche Google pendant plusieurs mois. Il a été calculé quels produits étaient particulièrement populaires. À partir de là, à son tour, une prévision a été faite pour les affaires de Noël à venir.

Pour un contact personnel

Bien entendu, Google ne garantit pas cette spéculation. « Ce n’est que notre prédiction de ce qui pourrait se passer, il sera donc intéressant de voir comment les choses vont réellement se passer au cours de la saison des achats », a déclaré le porte-parole de Google, Craig Ewer, à USA TODAY. « Si nous avons appris quelque chose cette année, c’est que 2020 sera pleine de surprises! »

iPhone 12 plus demandé que tous les autres smartphones

Dans le domaine de la technologie, en passant, ce n’est pas un smartphone, mais la nouvelle carte graphique GeForce RTX 3080 de Nvidia qui a assuré la première place. Ce nouveau matériel haut de gamme n’est disponible que dans une mesure très limitée et de nombreuses parties intéressées sont reparties les mains vides. Seulement à la quatrième place se trouvent l’iPhone 12 et le Galaxy Z Fold 2 au moins onzième. À un prix proche de la barre des 2000 euros, l’appareil est plus un cadeau pour les aisés.

Sans surprise, le placement de Playstation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Les trois nouvelles consoles de jeu prennent les trois premières places du classement des jeux. Mais il n’a probablement pas fallu l’analyse big data de Google pour découvrir que les consoles seront sous de nombreux arbres la veille de Noël.