Crazy Frog s’apprête à faire son retour en décembre

Banggood Manette de jeu filaire USB Data FROG ergonomie pour contrôleur de jeu Windows 7/8/10 avec retour de vibration réglable

Caractéristiques:Nouvelle ergonomie améliorée pour un confort maximal.Adjustable vibration feedback for a personalized gaming experience.Les nouveaux designs de boutons dépaule gauche et droit sont faciles à utiliser.Precise, comfortable gameplay and control. Port casque intégré pour la lecture Xbox Live. (La version PC ne comprend pas)The same size as original for Xbox 360 controller.Caractéristiques:Matériel: plastiqueColor: Black, White, Pink, Blue, RedCompatible: PC + Xbox 360 / PCEmballage inclus:1 x contrôleur de jeu filaire1 x manuel de lutilisateur