La légende vivante Jane Fonda prouve que vous n’êtes jamais trop vieux pour respecter les pronoms des gens

«J’ai travaillé avec de très jeunes gens», dit-elle, «quand vous les rencontrez, ils donnent les pronoms qu’ils utilisent.

«Je vais sur 83. Dois-je vraiment dire quels pronoms je passe, vous savez?

«La réponse est oui et il y a une courbe d’apprentissage», a-t-elle déclaré, ajoutant que les jeunes générations «sont absolument formidables et font une énorme différence, et je me sens absolument optimiste.

Ils apparaissent dans les affaires judiciaires, les manuels des employés et les règlements scolaires – les pronoms sont partout aussi simplement, vous savez, traiter les gens avec respect devient la norme. Des enquêtes ont suggéré que les jeunes LGBT + trouvent de plus en plus de manières différentes d’exprimer leur identité de genre et que beaucoup optent pour un mélange de pronoms.

Jane Fonda: militante octogénaire ardente et alliée LGBT + de longue date.