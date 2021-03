« WandaVision »: qu’est-ce que Chaos Magic qui apparaît dans la série Marvel

Près de six ans après Wanda Maximoff, joué par Elizabeth Olsen, entrera dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) dans « Avengers: Age of Ultron, » le dernier épisode de « WandaVisionLui a officiellement donné le nom de code de son homologue de bande dessinée.

Cependant, la signification du nom de Sorcière écarlate peut différer dans le MCU. Agatha Harkness a indiqué que le Sorcière écarlate c’était une création mythique. Mais dans cet univers, Wanda il est très réel, et même son monde artificiel est plus qu’une simple illusion de la façon dont les choses se sont déroulées jusqu’à présent.

Maintenant que tu le sais Wanda est l’incarnation de cette puissante force mystique, il reste encore beaucoup à révéler sur le soi-disant Magie du chaos. Harkness il a dit Wanda que cette magie est extrêmement puissante, une magie qu’elle rêve de posséder depuis des années mais seulement Wanda il a su contrôler.

Quel est vraiment le Magie du chaos et pourquoi est-il si puissant? Bien qu’il soit vrai que dans les bandes dessinées, ce type de magie existe et a une origine différente de celle du personnage du Sorcière écarlate, mutant comme son frère Pietro, dans le MCU cette magie sera liée à Wanda Y « WandaVision»Devrait expliquer plus sur ce pouvoir.

QU’EST-CE QUE C’EST ET QUELLE EST L’ORIGINE DE LA MAGIE DU CHAOS «WANDAVISION»?

Agatha Harkness explique l’origine des pouvoirs de Wanda dans le chapitre 8 de « WandaVision » (Photo: Disney Plus)

L’origine du Magie du chaos dans Bandes dessinées Marvel remonte à la formation même du terre. Au début, il y a plus d’un milliard d’années, une ancienne race d’êtres puissants connus sous le nom de Dieux aînés parcourait le terre. L’un des plus forts de ces dieux était Chthon, qui est devenu le premier être dans le terre en exploitant le pouvoir de la magie obscure des arcanes.

Chthon a gouverné le terre pour un temps comme le Dieu du chaos, en utilisant ses immenses capacités pour façonner la réalité à volonté. Cependant, enfin, Chthon a été exilé et scellé dans une autre dimension à travers la monture Wundagore, situé dans L’Europe  oriental moderne.

Wanda Maximoff il est né près de la montagne Wundagore et en conséquence, ses capacités mutantes inhérentes ont été amplifiées par le pouvoir latent de Chthon. Le Dieu aîné choisi Wanda comme un futur vaisseau possible pour lui à habiter, et donc ses capacités naturelles devinrent beaucoup plus fortes en vieillissant et en expérimentant ses pouvoirs par lui-même.

Chthon est l’ancien dieu qui a commencé à utiliser la magie du chaos dans les temps anciens (Photo: Marvel Comics)

Enfin, la vraie nature des pouvoirs de Wanda est devenu apparent, la catapultant pour devenir l’un des personnages les plus puissants de l’univers merveille. Les limites exactes du Magie du chaos ils ne sont pas définis de manière rigide. Cela implique principalement des capacités de modification de la réalité, donnant au porteur la force de créer, de détruire et de modifier le tissu même de l’univers.

Sorcière écarlate affiche cette puissance plusieurs fois dans le des bandes dessinées, comme dans la célèbre histoire de « Maison de M« , Qui a été une grande inspiration pour »WandaVision». En tant que porteur du Magie du chaos et un possible Lien, des entités puissantes qui contrôlent les probabilités et sont vitales pour l’équilibre du multivers, dans les bandes dessinées Wanda est facilement l’un des personnages les plus puissants de Merveille.

Wanda a le pouvoir de contrôler la réalité, très probablement héritée de Chthon (Photo: Disney)

Que ce soit le sien Chthon qu’ils soient canonisés ou non, il y a des choses qui ont déjà été révélées sur le Magie du chaos du MCU. Lorsque Agathe réalise la source de la puissance de Wanda, dit que ce doit être le Sorcière écarlate, un nom qui n’a pas été utilisé auparavant dans le MCU. Le épisode 8 de « WandaVision« Montre également le moment où Wanda a été exposé au pouvoir de Pierre de l’esprit. À ce moment, il voit une vision de ce qui semble être sa tenue classique de la des bandes dessinées.

Deux explications semblent plus probables; Sorcière écarlate est une figure ancienne et mythique qui a réapparu à travers une sorte de réincarnation, ou Wanda est l’accomplissement d’une prophétie impliquant le Magie du chaos, qui fait référence à une personne nommée Sorcière écarlate. La dernière histoire, en particulier, pourrait facilement apporter Chthon et les Dieux antiques.

Wanda est le possesseur de ce pouvoir de Chaos Magic (Photo: Marvel Comics)

Cependant, il est également probable que l’origine de la Magie du chaos a été modifié et lié à Pierres de l’infini, au lieu d’un être démoniaque primordial. Quoi qu’il en soit, l’effet de Magie du chaos dans le MCU semble être plus ou moins le même: changer la nature de la réalité en fonction de la volonté de l’utilisateur.

Il reste à voir comment exactement ce nouveau pouvoir affectera la fin de « WandaVision”Et le reste de la MCU à l’avenir, mais il a certainement beaucoup de potentiel non seulement pour fonctionner comme l’un des alliés de la terre les êtres les plus puissants qui existent, mais aussi comme une introduction aux êtres les plus puissants de l’univers de merveille cela pourrait être un vrai problème pour Avengers