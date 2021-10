Un sosie de Peter Griffin est si célèbre qu’il s’est fait crier sur Family Guy

Un homme qui a été surnommé le « Real Life Peter Griffin » en raison de ses impressions étranges de la gars de la famille le personnage a réalisé le plus grand rêve de tout imitateur en réussissant à entrer dans le spectacle lui-même. Vous pouvez voir sa performance dans la vidéo ci-dessous :

Robert Franzese est juste un gars ordinaire de New York qui a découvert un jour en 2012 qu’il avait l’incroyable pouvoir de se transformer en Peter Griffin, entre autres personnages.

Après sa première apparition au New York Comic-Con en 2012, il est revenu deux ans plus tard avec une équipe de tournage de documentaires et – en 2020 – a réussi à se faire mentionner dans l’émission par Seth MacFarlane lui-même.

Cependant, tout a commencé par une question de commodité.

Robert comme Peter Griffin au New York Comic Con 2012. Crédit : Robert Franzese

S’adressant à 45secondes.fr, il a expliqué. « J’ai décidé d’aller au Con déguisé en personnages, et si vous connaissez le personnage de Ghost Rider, il existe une version occidentale de lui.

« Je me suis amusé, parce que c’était la première fois que je m’habillais [at a convention].

« Mais, j’ai eu un coup de chaleur dans ce costume, et [decided] Je ne peux pas porter quelque chose comme ça à la Con demain.

« J’ai décidé de porter quelque chose de confortable et j’ai trouvé la chemise et le pantalon Peter Griffin dans mon placard.

« Il se trouve que j’avais tout, c’était comme si les planètes étaient alignées, tout était dans la maison. »

Vous savez ce qui grince vraiment mes engrenages? Crédit : Robert Franzese

Saisissant une paire de lunettes rondes lorsqu’il s’est déguisé en Père Noël, tout s’est « assemblé ».

Il a poursuivi: « Ce jour-là, j’avais tout un entourage qui me suivait, c’était comme si j’étais Stan Lee ou quelque chose comme ça.

« Je pensais que c’était mes 15 minutes de gloire, et que c’était fini et juste une journée cool de ma vie, mais le 4 juillet de l’année prochaine, quelqu’un avait posté une des vidéos de moi à la Con et c’était exploser sur Reddit. »

À partir de là, il a commencé à se déguiser en Peter Griffin partout.

Maintenant, il a amassé près de 600 000 abonnés sur TikTok, ainsi que 45 000 sur Instagram et 261 000 abonnés YouTube.

Pas mal pour un mec qui porte juste une chemise blanche et un pantalon vert.

Robert avec Stan Lee. Crédit : Robert Franzese

Malgré le fait d’avoir atteint ce niveau de renommée et même de gagner un peu d’argent sur Cameo en tant qu’activité secondaire, les choses ont atteint un sommet pour Franzese lorsqu’il a été mentionné dans la série elle-même.

Dans la saison 17, épisode 16 – diffusé pour la première fois en 2019 – Seth MacFarlane lui-même fait une apparition dans la série, expliquant aux personnages qu’ils ne sont pas réels.

MacFarlane dit: « Aucun d’entre vous n’est réel, vous êtes tous des personnages de télévision exprimés par moi, Alex Borstein, Seth Green et Mila Kunis. »

Peter Griffin répond : « Attendez, quoi ? Attendez une seconde, si je ne suis pas réel, alors pourquoi un gros nerd prétend-il être moi à chaque Comic-Con ? »

MacFarlane dit alors: « S’il vous plaît, ne le mentionnez pas, cela ne fera que l’encourager. »

Alors qu’il prend évidemment une torréfaction, vous devez admettre que c’est une récompense assez élevée pour le Real Life Peter Griffin, juste là.

Hé, ce n’est pas une lettre de cessation et d’abstention, après tout.

Franzese a expliqué: « Je n’ai jamais pensé que je serais référencé dessus.

« Son gars de la famille, si vous ne vous faites pas rôtir – c’est comme Weird Al Yankovic en musique – vous ne pouvez pas être en colère quand il parodie votre chanson.

« C’est comme, c’est à ce moment-là que vous savez que vous l’avez fait. »

Voici Robert dans sa vie normale. Crédit : Robert Franzese

« Quand j’ai commencé à faire cela, je ne savais pas si j’allais être poursuivi ou non, alors je suis allé sur IMDb et j’ai créé un profil pour pouvoir les contacter, et je suis allé jusqu’à un représentant de [producers] Fuzzy Door et moi nous sommes présentés, et elle a dit ‘oh ouais, nous avons entendu parler de vous, nous aimons ce que vous faites, vous êtes même venu dans la table des lectures sur la possibilité de faire un épisode en direct. «