Simu Liu révèle qu’il a exagéré son expérience des arts martiaux pour décrocher le rôle de Shang-Chi

Beaucoup de gens ont développé la vérité pour se trouver un emploi, et il semble que les stars hollywoodiennes ne soient pas différentes car Simu Liu a révélé qu’il n’était pas tout à fait honnête à propos de son expérience dans les arts martiaux lorsqu’il a obtenu le rôle de Shang-Chi dans le MCU. . Dans une nouvelle interview pour la série Actors on Actors de Variety, la star a expliqué comment il avait exagéré son passé pour décrocher un rôle qu’il n’avait pas l’intention de laisser échapper.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est arrivé en 2021 en tant que premier film d’introduction de Marvel depuis 2019 Capitaine Marvel. Malgré son arrivée au milieu de la pandémie, le film est rapidement devenu un succès à la fois critique et au box-office, réussissant à battre le record du box-office national du week-end de la fête du Travail et à mettre en place un nouveau héros pour l’avenir de l’univers cinématographique Marvel. L’un des aspects qui a suscité le plus d’éloges était les scènes de combat ancrées et traditionnelles, qui abandonnaient l’approche MCU habituelle consistant à remplir l’écran de créatures CGI combattantes et s’appuyaient sur les combats d’arts martiaux bien chorégraphiés, dont Simu Liu était une grande partie. .

Pendant le Acteurs sur Acteurs discussion, Liu a expliqué que même s’il n’avait peut-être pas été tout à fait franc sur son expérience dans le domaine, il avait auparavant travaillé de temps en temps comme cascadeur. Il se considère également comme un danseur, ce qui, selon lui, était une discipline qui l’aidait lors de l’exécution des séquences complexes du film. Liu a dit :

« Quand j’ai eu le rôle, ils m’ont posé des questions sur mes antécédents et mon expérience en arts martiaux, ce que j’ai bien sûr exagéré parce que je voulais vraiment le travail. […] J’avais fait du travail en tant que cascadeur, mais si nous sommes honnêtes, je pense que j’étais plus un danseur que je n’ai jamais été un artiste martial. À peu près à partir du moment où j’ai été choisi, j’ai commencé à travailler avec des entraîneurs et à apprendre à bouger. J’avais une flexibilité tellement horrible. Mon aine et mes tendons étaient tellement raides. Une grande partie de ce processus initial consistait simplement à plier mon corps et à essayer de déchirer ces jambes.

Marvel aurait pu soutenir un autre acteur s’il avait su la vérité grâce à Iron Fist de Netflix







Il ne fait aucun doute que Simu Liu était à la hauteur de la tâche de jouer à Shang-Chi malgré son manque général d’expérience dans les arts martiaux, mais s’il avait exposé toute la vérité plus tôt, il y a une chance que Marvel ait pu chercher ailleurs son avance après déjà brûlé dans le passé pour avoir affronté un acteur avec peu d’expérience de combat pour l’une de leurs émissions Netflix aujourd’hui disparues; Poing de fer.





À l’époque où Netflix se développait Les défenseurs équipe, Finn Jones a joué le rôle de Danny Rand / Iron Fist pour l’adaptation de la série télévisée Marvel de Poing de fer. Cependant, l’acteur n’avait aucune expérience réelle des combats d’arts martiaux, et bien qu’il aurait probablement reçu de l’aide sur le plateau, la décision de casting s’est retournée contre lui massivement alors que les critiques et le public ont saccagé la première saison de la série. Bien qu’ils aient donné à la deuxième saison le compliment d’avoir « de meilleures scènes d’action et un rythme plus serré », dans l’ensemble, la série était toujours une grosse déception.

Heureusement pour Marvel Studios et pour Simu Liu lui-même, tout sur Shang-Chi a si bien fonctionné que des séquences comme la scène de combat de bus ont été si bien créées et interprétées que n’importe qui penserait que Liu était l’un des plus grands artistes martiaux au monde. Shang-Chi reviendra dans le futur, mais pour l’instant, vous pouvez revivre le spectacle sur Disney + jusqu’à ce que le nouveau héros d’action fasse sa prochaine apparition.









