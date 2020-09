Samsung Galaxy Tab A7: une tablette simple de 10,4 pouces conçue pour le divertissement de toute la famille

En août dernier, Samsung a annoncé de nouvelles tablettes, en particulier les Samsung Galaxy Tab S7 et S7 +, mais maintenant, au milieu de l’environnement IFA, c’est au tour d’un produit de plus pour tous les publics. Il s’agit du nouveau Samsung Galaxy Tab A7 2020, une nouvelle tablette qui, à en juger par ses caractéristiques, se place dans une gamme plus abordable.

C’est un appareil avec un écran de 10,4 pouces et un design simple qui semble se concentrer sur le fait d’être un centre de divertissement à domicile grâce à ses quatre haut-parleurs. Il pèse un peu moins d’un demi-kilogramme et sera disponible en trois couleurs.

Fiche technique Samsung Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab A7 écran TFT 10,4 pouces

FullHD + à 2000 x 1200

Rapport 5: 3 Processeur Huit cœurs à 2 GHz Versions 3 Go / 32 Go

3 Go / 64 Go

MicroSD jusqu’à 1 To Caméras frontales 5 mégapixels Caméras arrière 8 mégapixels Batterie 7 040 mAh Système opératif Android 10

OneUI Connectivité 4G / WiFi 5

Bluetooth 5.0

Prise casque

USB type C Dimensions et poids 247,6 x 157,4 x 7,0 mm

476 grammes Autres Dolby Atmos

Quatre haut-parleurs Prix Pour déterminer

Léger, fin et simple

Avec l’écran de 10,4 pouces et son poids de 476 grammesC’est un appareil un peu plus léger que le Samsung Galaxy Tab S7 + que nous avons pu analyser récemment, mais bien que le design soit différent, il existe des fonctionnalités similaires. Nous voyons une esthétique simple et minimaliste, avec la caméra arrière située dans un coin et, oui, des cadres assez visibles à l’avant.

Un appareil photo et un écran LCD de 10,4 pouces sont insérés dans cette face avant, avec une résolution de 2000 x 1200 pixels et un rapport 5: 3. Bien que ce soit une taille non négligeable pour l’écran, la tablette parvient à être assez fine (7 millimètres).

Quatre haut-parleurs et jusqu’à 1 To de stockage

Le fabricant a marqué un Samsung classique avec les données des composants en ne disant pas précisément quel processeur cette tablette intègre, donnant seulement l’information qu’elle a huit cœurs fonctionnant à 2 GHz. Oui nous saurons qu’il y aura deux versions de la Tab A7 selon les mémoires: une avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage et un autre avec 3 Go et 64 Go, tous deux extensibles avec une microSD jusqu’à 1 To de capacité maximale.

Nourrira tout ça une batterie de 7060 mAh, en principe sans support de charge rapide, fonctionnant avec One UI sur Android 10 et disposant de l’application Samsung Kids, conçue pour les plus petits de la maison. De plus, comme nous l’avons mentionné au début, la tablette dispose d’un total de quatre haut-parleurs et prend en charge Dolby Atmos, ce qui lui permet de faire office de centre de divertissement familial.

Samsung Galaxy Tab A7: nouvelle tablette, écran 10,4 “spécialement conçu pour le divertissement. Quatre haut-parleurs et application Samsung Kids conçus pour les enfants #LifeUnstoppable pic.twitter.com/HQByAV4a6Z – xataka (@xataka) 2 septembre 2020

Il a une mini prise 3,5 mm, USB de type C, Bluetooth 5.0 et il existe deux versions selon la connectivité, une uniquement WiFi et une autre avec 4G. Complétant l’appareil pour assister aux appels vidéo et capturer des instantanés de l’environnement, le nouvel onglet A7 dispose d’une caméra arrière avec un capteur de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy Tab A7 2020

Pour le moment, le fabricant n’a rien précisé sur la disponibilité et le prix de la nouvelle tablette, mais compte tenu des spécifications, il est possible de penser que ce sera un modèle plus abordable que ceux de la ligne Tab S7. Il y aura deux paramètres, 3 Go / 32 Go et 3 Go / 64 Go, nous veillerons donc à mettre à jour ces informations lorsqu’elles seront rendues publiques.

Le nouveau Samsung Galaxy Tab A7 2020 est livré avec un étui de type livre (en option) et peut être acheté à Gris foncé, argent ou or (gris plomb, argent et or). Le constructeur en a profité pour annoncer ce qui sera son mobile 5G le moins cher cette année, un nouveau projecteur 4K et un nouveau bracelet de quantification, ainsi qu’une base de chargement pour divers appareils.