«WandaVision» chapitre 6: explication de la publicité Yo-Magic

Épisode 6 de « WandaVision« Est-ce un thème d’Halloween qui regorge d’oeufs de Pâques de l’univers cinématographique Marvel (MCU) et de références aux bandes dessinées de la société. « WandaVisionCela a commencé lentement, mais la première série télévisée Disney Plus de Marvel Studios approche clairement d’un point culminant dramatique.

Beaucoup de mystères ont été révélés, entre autres, que Wanda est en fait responsable de la création de la fausse réalité basée sur des sitcoms de Westview, mais il reste encore de nombreuses questions sans réponse. Les enjeux augmentent considérablement dans le épisode 6 de « WandaVision».

À la suite de la confrontation de Wanda avec le réalisateur Hayward, tout se complique, avec Monica Rambeau, Jimmy woo Oui Darcy devenir rebelle en n’acceptant pas les méthodes de leur directeur. Pendant ce temps, ses propres peurs et soupçons Vision l’amener à prendre des mesures extrêmes, avec des résultats choquants qui finissent par Directeur Hayward exposé et ÉPÉE considérablement diminué.

Mais de tout cela, le plus curieux est l’apparition d’une curieuse publicité à la télévision pour « WandaVision». Bien qu’ils aient été rares tout au long de la série, il semble que le segment ait payé pour un produit de yaourt appelé « I-Magic«Pourrait cacher plus qu’il n’y paraît.

QUE SIGNIFIE LE COMMERCIAL «YO-MAGIC» DANS «WANDAVISION»?

Juste comme lui « WandaVisionA avancé dans le temps, les publicités ont également évolué à travers le passé de Wanda, depuis le Stark ToastMate 2000 Dans le premier épisode, une référence au Stark industries qui a tué ses parents, en faisant référence à Hydre Oui Von Strucker.

Dans le épisode 5, il y avait une référence obscure à Sorcière écarlate qui a accidentellement fait sauter le côté d’un immeuble des lacs, qui a déclenché le conflit principal de « Captain America: guerre civile». Bien qu’elle soit consciente qu’elle contrôle sa nouvelle réalité, Wanda a supprimé les souvenirs de sa vie avant Westview et je ne me souviens plus comment il a été créé Hex.

Le garçon est échoué sur une île seul sans eau ni nourriture (Photo: Disney Plus)

Si la publicité de I-Magic c’est une manifestation de souvenirs plus récents, cela pourrait être un indice de ce qui se passe réellement. Par conséquent, le premier indice pourrait être lié au moment où Sorcière écarlate Oui Mercure ont fait leurs débuts en MCU, qui, en raison de problèmes de droits, les ont empêchés d’être appelés «mutants« Ou être connecté avec leur père du bandes dessinées, Magneto.

Au lieu de cela, les pouvoirs des jumeaux ont été expliqués lorsqu’ils se sont portés volontaires pour le Hydre Oui Baron von Strucker avec la Pierre de l’esprit. En plus de choisir Evan Peters Dans le rôle de Pietro de Wanda, « WandaVisionA également commencé à jeter les bases d’une reconfiguration des pouvoirs de Wanda en tant que mutants qu’ils sont vraiment.

La publicité de Hydra Soak du épisode 3 inclus le slogan « Trouvez la déesse à l’intérieur!», Une suggestion que les expériences d’Hydra n’ont pas donné à Wanda ses pouvoirs, mais ont simplement débloqué le potentiel qui était déjà en elle. Le garçon dans la publicité I-Magic à qui un « I-Magic«Et lutter pour briser le sceau s’inscrit également dans ce thème.

Le requin semble connaître la réponse. Est-ce bon ou mauvais? (Photo: Disney Plus)

Si le requin à l’air malveillant représente Von Strucker, alors le nom du produit indique que ce Hydre a donné à Wanda C’était en fait une explication à l’éveil soudain de ses pouvoirs, mais la vérité sur elle ou son frère n’a jamais été révélée, des choses qu’elle n’aurait plus de problème à connecter. Disney si vous avez les droits de X Men avec l’acquisition de Renard.

La fin sombre de la publicité I-Magic de « WandaVisionEst également lié au traumatisme passé de Wanda et la mort d’êtres chers. Quand la maison d’enfance de Wanda Oui Pietro effondré par une bombe Stark industries, les jumeaux ont été piégés pendant deux jours, regardant la mort. Même si Wanda elle a survécu, a vécu le traumatisme d’être piégée et sans défense, sans nourriture ni eau.

Même lorsqu’elle a obtenu ses pouvoirs magiques, qu’elle espérait être assurés qu’elle ne serait plus jamais aussi sans défense, elle n’a pas pu empêcher la mort de Pietro à la fin de « Avengers: l’ère d’Ultron». Peut-être le parallèle le plus évident qui existe entre Wanda et l’enfant qui essaie et ne peut pas ouvrir le sceau de yaourt et meurt par conséquent, est la mort de Vision dans « Avengers: guerre à l’infini».

L’enfant devient émacié chaque jour qui passe et à la fin le pire se produit (Photo: Disney Plus)

La bataille décisive de Guerre d’infini scie Wanda utilisant toutes ses forces pour détruire le Pierre de l’esprit dans la tête de Vision tout en conservant Thanos, pour empêcher le Titan fou complétera le Gant. Vision finalement mort deux fois: d’abord quand Wanda détruit le Calcul et encore quand Thanos revenir en arrière et déchirer de force le Pierre de l’esprit de la tête de Vision.

En dépit d’être peut-être l’héroïne la plus forte du monde MCU, la magie de Wanda Il n’a pas pu sauver les personnes qu’il aimait le plus. D’un autre côté ouais Wanda construire un monde fantastique peuplé de personnes aux esprits asservis ne suffisait pas à souligner leur instabilité actuelle, la publicité de I-Magic indique qu’elle ne contrôle ni son esprit ni sa magie.

Elle est incapable de contrôler pleinement l’esprit de Vision, quoi dans le épisode 6 l’a amené à faire une pause pour la liberté. Et bien que les origines et les motifs de « Pietro » ne soient pas encore clairs, il est également conscient que Westview est sous le contrôle de Wanda et que Vision est vraiment mort. Si le garçon dans la publicité représente Wanda, donc le personnage qui est piégé sur une île déserte seul, mourant lentement et incapable de se sauver, ce n’est pas bon pour elle.

À la fin de la publicité, le garçon n’ouvre jamais le « Yo-Magic » et meurt (Photo: Disney Plus)

Finalement, « WandaVisionA laissé tomber de nombreux indices qui Méphisto pourrait être secrètement le maître des marionnettes derrière Westview. L’épisode 6 confirme ces indices, avec Pietro appelant les jumeaux de manière ludique « démon spawn”Et commentant que Westview est « beau comme l’enfer». Propre Wanda il a un vide dans sa mémoire concernant la naissance de la ville.

Le requin effrayant dans la publicité pour I-Magic dit à l’enfant affamé qu’il a survécu « manger Yo-Magic». Ceci, combiné avec l’image troublante du garçon se fanant dans un squelette, suggère que quelque chose est basé sur la magie de Wanda. L’hexagone peut en fait être une sorte de batterie magique géante, conçue pour Méphisto détourner les pouvoirs de Wanda.

Si les autres publicités sont des manifestations des souvenirs refoulés de Wanda, le requin dans la publicité de I-Magic ça pourrait être la façon dont ton esprit se souvient du rôle que tu as joué Mephisto. Avec seulement trois épisodes restants de « WandaVision», L’émission se rapproche de plus en plus de révéler ce qui se passe réellement dans Westview, et peut-être révéler à vrai méchant derrière tout.