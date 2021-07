Henry Cavill jouera dans une comédie romantique

Ces dernières années, Henry Cavill est devenu un visage facilement associable au genre de l’action. Après son rôle de premier plan en tant que Superman dans la franchise Warner Bros inspirée de DC Comics, Cavill a participé à des projets passionnants tels que le film « Mission: Impossible Fallout », « Enola Holmes » et la série fantastique épique à succès « The Witcher . » .

Cependant, un nouveau rapport de Deadline note que Cavill fera le saut dans le genre de la comédie romantique dans « The Rosie Project », une adaptation du roman écrit par l’auteur australien Graeme Simsion en 2013, un film dont Jennifer Lawrence était en négociations pour être le premier rôle féminin sous la direction de Richard Linklater, bien que le projet n’ait pas abouti.

« The Rosie Project » raconte l’histoire de Don Tillman (joué par Cavill), un professeur de génétique qui ne parvient pas à maintenir une relation sérieuse avec une femme, étant incapable d’organiser un deuxième rendez-vous, alors il décide de développer un questionnaire complexe qu’il permettrait de connaître leur niveau de compatibilité avec les futurs prétendants.

Comme d’habitude dans le genre comédie romantique, le personnage de Cavill verra son plan complètement inefficace lorsqu’il rencontrera Rosie, une femme qui sort complètement des paramètres établis par son questionnaire (sauvage, chaotique, insouciant), commençant une histoire d’amour entre deux personnalités. si opposés l’un à l’autre.

Henry Cavill est actuellement connu comme un acteur purement d’action, il serait donc intéressant de connaître un côté plus sensible de sa performance, bien que ses fans souligneront bientôt qu’il avait déjà quelques qualités pour la romance dans ses coulisses en tant que Clark Kent avec Lois Lane. (joué par Amy Adams).

Actuellement, Henry Cavill attend la première de la deuxième saison de « The Witcher ». De plus, il a été confirmé pour le deuxième volet de « Enola Holmes » sur Netflix, « Argylle », le nouveau film d’action de Mattew Vaughn et le reboot de « Highlander » sous la direction de Chad Stahelski.