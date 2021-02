Jason Alexander s’ouvre sur l’héritage de «  Pretty Woman  », si une suite sera jamais faite

Un des films qui a résisté à l’épreuve du temps est « Pretty Woman », qui s’est placé deuxième juste derrière « You’ve Got Mail » dans notre support de comédie romantique pour un bouleversement qui a laissé de nombreux fans inconditionnels déçus. (Moi.)

Dans une nouvelle interview, Jason Alexander s’ouvre sur l’impact que le film a laissé sur le monde … et sur sa carrière.

« Cela ne m’a pas surpris quand le film est sorti pour la première fois parce que c’était un tel phénomène quand il est sorti pour la première fois », a déclaré Alexander à US Weekly. « C’était vraiment le sujet brûlant à Hollywood cet été. Il y avait donc beaucoup d’énergie autour de ça. »

Julia Roberts et Richard Gere ont joué dans la comédie romantique de 1990 qui a mis Roberts sur la carte en tant que chérie de l’Amérique. Racontant l’histoire d’une travailleuse du sexe de rue et d’un homme d’affaires au cœur froid, le film a fini par rapporter 463,4 millions de dollars au box-office.

Jason Alexander en 2016. Jesse Grant

« (Roberts et Gere) ont juste interprété cette chose dans quelque chose qui est indéniablement aimant, amusant et beau malgré la laideur de l’endroit où cela se produit », a déclaré l’acteur de 61 ans.

Cette laideur est représentée par le personnage d’Alexandre Philip Stuckey, l’avocat obsédé par l’argent et sanglier qui représente le personnage de Gere Edward Lewis. Dans une scène, Stuckey démontre en particulier sa brutalité en agressant le personnage de Roberts, Vivian Ward.

« Et quand je dis que les fans m’attaquaient, il y avait deux poignées de personnes », a déclaré Alexander à propos de la réponse des fans à son personnage. « Je marchais dans la rue et je recevais des regards de femmes: ‘Je ne sais pas si c’était le personnage ou le gars. Et quelques-uns d’entre eux venaient et disaient des choses et parfois je me faisais écraser et gronder et ce genre de choses.

Mais à part cette réaction viscérale de certains, d’autres fans tenaient à exprimer leur amour pour le projet.

«Je fais des émissions de questions-réponses et les gens posent des questions sur« Pretty Woman »tout le temps et avec amour. Ce n’est pas nécessairement un film dont j’aurais pensé qu’il aurait résisté à l’épreuve du temps à cause du sujet », a expliqué la star de« Seinfeld ». «Et à cause de la situation actuelle concernant le type de maltraitance des femmes en général, mais aussi spécifiquement, j’imagine l’industrie des travailleuses du sexe. Et pourtant, c’est un testament, je crois dans l’esprit de Gary Marshall et du charme et du talent incroyables de Julia Roberts et Richard Gere.

À une époque où les redémarrages, les reprises et les suites sont les seuls projets qui semblent être réalisés, Alexander rejette cette possibilité pour «Pretty Woman».

«Ils en ont parlé pendant un moment. Si vous demandez au cercle intime des personnes qui l’ont fait, ils considèrent «Runaway Bride» comme la suite », a-t-il dit. «Même si ce n’est pas la même histoire, ils ont l’impression que c’est la suite de ‘Pretty Woman’ parce que c’est le même groupe de personnes, pour la plupart. Alors, non, je ne pense pas.

Également dirigée par Marshall, la comédie romantique de 1999 a réuni à nouveau Roberts et Gere dans les rôles principaux, avec Héctor Elizondo (le directeur de l’hôtel dans « Pretty Woman »).

« Voyons voir, j’ai 61 ans », a ajouté Alexander. « Je ne veux même pas deviner l’âge du reste de la distribution, mais je ne suis pas sûr qu’il ait tout à fait le même éclat maintenant qu’il l’était en 1990. . »

Indépendamment de sa sortie il y a 31 ans, Alexander admet que « Pretty Woman » brille encore aujourd’hui.

«C’est incroyable», dit-il. « C’est vraiment incroyable de voir comment ce film a duré. Je ne connais pas beaucoup de films comme celui-ci qui ont ce genre de résistance. »