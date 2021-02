WandaVision: bande-annonce officielle et première heure de l’épisode 6 sur Disney +

Les derniers épisodes arrivent! WandaVision avance avec sa première saison et ce vendredi, il lancera son sixième chapitre sur Disney +. L’intrigue est de plus en plus intrigante et l’avancement de la prochaine première génère encore plus de confusion. Regardez la bande-annonce officielle et notez l’heure exacte du lancement pour ne manquer aucun détail!

La série Marvel a pris une tournure inattendue la semaine dernière avec les soupçons de Vision sur l’apparition de Wanda et Pietro à la fin. Les scènes ont déclenché toutes sortes de théories et ouvert un débat sur le méchant de l’histoire. Alors que certains pointent vers la sorcière écarlate, d’autres affirment que tout cela peut être l’œuvre d’Agnès ou même de Méphisto.

L’implication d’Evans Peters en tant que Quicksilver a réaffirmé les rumeurs sur un multivers dans le MCU. En réalité, 95% des fans sont d’accord avec l’idée selon un sondage Spoiler. Cependant, les remarques de cette semaine de Tom Holland, où il a exclu les apparitions de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans Spider-Man 3, ont considérablement réduit les attentes.







De quoi parlera le chapitre 6 de WandaVision sur Disney +?

L’avancée de chapitre 6 de WandaVision sur Disney + montre un mystérieux Wanda parler à une caméra. L’image révèle que la sitcom avancera dans le temps avec des révélations choquantes. Vision continuera à chercher la vérité et ce sera Agnès qui lui dira qu’il est réellement mort.

Agnès a joué un rôle de premier plan dans WandaVision



Quand le chapitre 6 de WandaVision est-il présenté en première sur Disney +?

Disney + a le mode de publier ses épisodes chaque semaine et le jour désigné est le vendredi. De cette manière, Le chapitre 6 arrivera le 12 février 2021 sur le service de streaming. Les plus anxieux doivent se lever tôt pour être les premiers à les voir car en Amérique latine il sera disponible tôt le matin

À quelle heure le chapitre 6 de WandaVision est-il présenté en première sur Disney +?

Les horaires établis pour les lancements sont 2 heures du matin au Mexique et en Amérique centrale, 3 heures du matin en Colombie, au Pérou et en Équateur, 4 heures du matin au Venezuela et en Bolivie, 5 heures du matin au Chili, en Argentine, en Uruguay et 9 heures en Espagne. Jusqu’à présent, la durée des premières est de 30, 37, 33, 35 et 42 minutes respectivement (avec sept minutes de crédits).