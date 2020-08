Un Deepfake “ Avengers ” place les acteurs du MCU dans le prochain match

Thor BabyZone

Une plainte courante à propos du jeu Avengers est que l’utilisation des Avengers de base que nous suivons depuis une décennie dans le MCU a entraîné une sorte de blocage mental où nous ne pouvons pas séparer ces nouvelles versions aux visages différents et aux voix différentes. de ceux que nous connaissons déjà.

Et si nous n’avions pas à le faire?

Une nouvelle vidéo de BabyZone imagine ce que cela pourrait être si Avengers avait les droits de ressemblance avec la distribution principale de la liste A des films, à savoir Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Chris Evans et Chris Hemsworth.

Cette vidéo a pris la bande-annonce originale des Avengers et a utilisé des deepfakes pour mettre les visages des acteurs sur les nouveaux visages CG des jeux. Les résultats vont de très bons à moyennement troublants.

Voici comment BabyZone a fait cela, selon la description de la vidéo:

«J’ai créé cette vidéo en utilisant la technologie DeepFake d’apprentissage automatique de l’IA. En particulier, j’ai utilisé DeepFaceLab 2.0 par IPerov pour créer les modèles de visage pour chaque acteur. J’ai utilisé mon propre modèle 192 DF entraîné sur 1M d’itérations. L’ensemble de visages pour chaque acteur a été créé à partir des films Avengers de Marvel, puis formé séparément pour chaque cinématique. J’ai créé des masques et appliqué un masquage XSeg pendant le rendu. Tous les modèles de formation ont été effectués sur des GPU NVidia 1080Ti et 1070 Ti montés ensemble. Je travaillais sur cette vidéo depuis plus d’un mois maintenant pour que tous les modèles fonctionnent correctement. “

Je pense que cela a l’air le meilleur sur Widow, Captain America et Thor, et le pire sur Bruce Banner, car le masque de Ruffalo ne s’aligne tout simplement pas dans la plupart des scènes. Pourtant, c’est un peu fou de penser à ce que ce jeu aurait pu être avec ces droits de ressemblance, même si cela ne se produirait jamais.

Aujourd’hui, Fortnite a lancé sa saison sur le thème de Marvel et je me suis demandé ce que le jeu Avengers aurait pu ressentir si, au lieu d’opter pour le réalisme mo-cap, ils avaient adopté une approche plus cartoony comme ce que nous voyons dans cette saison Fortnite.

Fortnite Épique

Je pense que certaines des critiques des Avengers «à rabais» auraient disparu s’ils avaient utilisé un style d’animation plus distinctif, mais ce qui est fait est fait, je suppose. J’ai entendu beaucoup de gens parler de la façon dont ils pensent que Kamala Khan est le meilleur de tout le monde. Bien qu’elle ait l’air bien, je pense que cela est en partie dû au fait que mentalement, les gens n’ont pas d’actrice MCU existante à laquelle l’associer.

Avengers obtient également Hawkeye en tant que nouveau personnage jouable, donc cela ne fera que continuer. Pour l’instant, profitez de cette vidéo très étrange et cool.

Suivez-moi sur Twitter, Youtube et Instagram. Ramasse mes romans de science-fiction Herokiller et Herokiller 2, et lisez ma première série, La trilogie Earthborn, qui est également sur livre audio.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂