Bertie Carvel joue dans Dalgliesh sur Acorn TV : « Le travail de détective fait partie de mon travail d’acteur »

Cela ne faisait qu’une semaine que Dalgliesh est venu exclusivement à Télé de gland. Cette série originale présente un nouvelle adaptation du populaire best-seller international de PD James. Dans le rôle principal se démarque Bertie Carvel, qui personnifie l’inspecteur Adam Dalgliesh dans les six épisodes, où le mystère devient l’attraction principale. Et l’acteur n’a pas hésité à avouer la satisfaction qui l’a conduit à relever ce défi.

Scénarisé par le dramaturge acclamé Hélène Edmundson, la fiction a été tournée en Irlande du Nord et se déroule dans le L’Angleterre au milieu des années 1970. À l’époque, l’énigmatique détective tente de résoudre meurtres dans des décors uniques. Tous sont divisés en épisodes en deux parties. Tandis que dans Linceul pour un rossignol la victime est une étudiante, en La tour noire l’intrigue tourne autour d’une étrange maison pour personnes handicapées. Aussi dans Le goût de la mort un retraité et un ministre de la Couronne sont à l’honneur.

Sorti dans le monde entier en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni et en Amérique latine, Dalgliesh est réalisé par le candidat BAFTA Jill Robertson et produit par Georgie Fallon et Elaine Pyke. Et bien que dans le casting ils se démarquent Jérémy Irvine comme Charles Masterson et Carlyss pair Comme Kate Miskin, la vérité est que son protagoniste Bertie Carvel est remarquable.

Il a lui-même fait référence à son travail sur la série en tant que commissaire Adam Dalgliesh : «Ce qui m’a attiré dans le rôle, c’est l’opportunité de jouer un détective connu pour son détachement et sa quête impitoyable de la vérité. Cependant, il a un propre arrière-plan émotionnel profond. Je m’intéresse aux contradictions qui définissent les gens”. Et il a ajouté : «Sa femme bien-aimée est décédée en couches, peu de temps avant le début de notre histoire. Cette première saison l’accompagne durant la première année de deuil. Au milieu de la vie nous sommes dans la mort”.

Ce n’est pas la première fois qu’un roman de Dalgliesh PD James avait son adaptation à l’écran, mais son acteur principal ne les avait jamais vus. En ce sens, Carvel a fait remarquer : «J’ai rapidement dévoré les trois romans qui composent la première saison. Une grande partie de mon travail est un travail de détective, en utilisant des scripts et tout autre matériel source pour préciser les détails des personnages, la motivation et l’action ; donc avoir les romans comme base était énormément enrichissant”.

La préparation de son rôle a été l’un des grands défis de sa carrière. Selon l’acteur, « ses expériences sont la lentille à travers laquelle on rencontre le personnage initialement”. Il était donc essentiel de travailler avec les concepteurs de garde-robe et maquillage pour créer un look selon les années 70, dans lequel se déroulent les trois histoires. Mais pour exposer au mieux cette tâche si intéressante et pleine de mystère, rien ne lui servait autant que rencontrer un inspecteur de police dans la vraie vie.

« J’ai accepté par l’intermédiaire d’un ami et il a très gentiment donné de son temps pour une série d’entretiens. C’était fascinant de l’interroger sur l’œuvre de sa vie. De ces conversations, j’ai eu une idée claire de l’imagination et de la pensée non conventionnelle qui permettent de faire ce travail efficacement. Vous faites face à des événements extraordinaires, avec une qualité presque fictive», a expliqué le protagoniste de Dalgliesh.

A propos du tournage, chargé d’exigences protocoles à la suite de la pandémie de coronavirus, Tenu: « La chose la plus difficile dans le tournage d’une scène, à mon avis, c’est rester sur le même ton émotionnel pendant les nombreuses heures qu’il faut pour tourner quelques minutes d’une scène, sans se coincer ni se raidir”. Cependant, le résultat était encore meilleur que ce à quoi je m’attendais. De cette façon, l’acteur a conclu: « C’est comme si nous avions tourné trois longs métrages différents, puisque chaque réalisateur a une énergie différente. Chaque histoire a une sensation unique, même si j’ai beaucoup apprécié le défi de les tisser toutes ensemble., avec la vie intérieure d’Adam comme fil conducteur”.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là, vous pouvez nous donner vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂