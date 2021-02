Blake Shelton dit qu’il ne peut pas imaginer sa vie sans les enfants de Gwen Stefani

Blake Shelton parle du lien spécial qu’il partage avec les enfants de Gwen Stefani.

Lors d’une interview mercredi avec « The Ride with Kimo & Heather » de K-FROG, le crooner « Minimum Wage », 44 ans, a déclaré qu’il prend son rôle de futur beau-père de Kingston, 14 ans, Zuma, 12 ans et Apollo, 6 ans, très sérieusement – bien que lui et les garçons s’amusent encore beaucoup ensemble.

«Je ne peux pas imaginer ma vie sans ces enfants maintenant», a déclaré Shelton à propos des trois fils de Stefani. Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

« Il n’y a certainement rien de facile à ce sujet. Je ne sais pas si c’est aussi difficile ou plus difficile ou pas aussi difficile que d’être un parent biologique, tu sais? » Shelton a dit d’être un beau-père.

«J’ai un beau-père dans ma vie qui est l’un de mes héros», a-t-il poursuivi. « J’aime mon beau-père et je l’adore et il est comme un père pour moi. Donc, j’ai une bonne inspiration dans ma vie pour savoir comment faire cela et le genre de beau-père que je veux être. Et je prends cela très au sérieux. .

« Mais je m’éclate aussi avec ça, je ne vais pas mentir », a poursuivi le chanteur. «Je ne prends pas les choses si sérieusement que je ne profite pas de cette période parce que je le suis vraiment, surtout maintenant que nous sommes dans cette affaire depuis cinq ans.

«Je ne peux pas imaginer ma vie sans ces enfants maintenant», jaillit-il.

Stefani partage ses fils avec son ex-mari Gavin Rossdale. Elle et le leader de Bush ont appelé à démissionner en août 2015 après 13 ans de mariage.

Stefani et Shelton, qui se sont séparés de l’ex-épouse Miranda Lambert en juillet 2015, sont tombés l’un pour l’autre des mois plus tard alors qu’ils travaillaient tous les deux comme entraîneurs sur « The Voice » de NBC.

Le couple a annoncé ses fiançailles en octobre dernier.

Au cours de son entretien avec K-FROG, Shelton a partagé sa surprise face à la popularité de la publicité hilarante de T-Mobile que lui et Stefani ont tourné pour le Super Bowl de cette année.

«Je n’ai pas eu autant de réactions à tout ce que j’avais fait, ce qui, à certains égards, est plutôt triste», a plaisanté Shelton à propos de la publicité, qui se moque de la romance improbable du duo.

« Au fil des ans, remportant un prix ou quelque chose de chanceux qui m’est arrivé, mon téléphone n’a jamais explosé comme il l’a fait pour cette publicité T-Mobile. Et c’était amusant de filmer ça », a-t-il déclaré, ajoutant que quand lui et Stefani a d’abord lu le script de l’annonce, « nous étions en train de craquer ».

«Parce que les gens à ce jour – et je suis l’un d’entre eux, d’ailleurs – ne peuvent pas comprendre le fait que Gwen Stefani est ma petite amie», a ajouté Shelton. « C’est ridicule, je l’admets. Je l’admets. Je ne sais pas à quoi elle pense mais je suis content que nous ayons fait ça et j’ai eu la chance de m’y rendre un peu. »