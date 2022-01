Vous pouvez maintenant être payé 3 000 € pour regarder The Chase And Pointless

L’analyste de Game Show sera chargé de regarder et d’analyser les émissions de quiz télévisées pour essayer d’identifier les principales tactiques utilisées par les candidats et devra regarder au moins 10 émissions chaque mois et renvoyer des notes sur ce qu’ils ont trouvé.

Le candidat chanceux devra prendre des notes détaillant les tactiques utilisées par les candidats ainsi que leur attitude et leur état d’esprit. Il devra également faire attention aux «hacks» du jeu télévisé et au type de questions posées aux joueurs.

Un porte-parole de PlatinCasino.co.uk a déclaré : « Les émissions de jeux et de quiz font partie des programmes télévisés les plus populaires – il vous suffit de regarder les taux d’audience et la variété des émissions pour vous le dire. Compte tenu de l’appétit des gens qui regardent et souhaitent participer aux émissions, nous avons été intrigués de voir s’il existe un modèle dans le type de personnes qui gagnent et perdent, ainsi que de voir s’il existe une formule définie pour les types de questions posées en général.