Tobey Maguire parle de Spider-Man : No Way Home Return

Tobey Maguire a rompu son silence sur son retour dans Spider-Man : No Way Home.

Les fans de Marvel ressentent toujours la joie de voir cette union épique des Spider-Men dans la sortie de décembre de Spider-Man : Pas de retour à la maison. Montrant que les rumeurs étaient vraies depuis le début, Tobey Maguire et Andrew Garfield sont tous deux apparus dans le film en tant que leurs propres Peter Parkers respectifs pour faire équipe avec Tom Holland du MCU. C’était peut-être le secret le moins bien gardé d’Hollywood, mais le moment était encore explosif quand cela s’est finalement produit.

Maintenant que le chat est sorti du sac, les acteurs ont pu parler plus ouvertement de leur implication dans le film. Par date limite, les trois acteurs de Spidey ont discuté de Pas de retour à la maison, et Maguire a parlé de son retour aux collants rouges et bleus. Pour sa part, la tenue était un peu inconfortable pour s’y glisser à nouveau, mais une fois de retour dans le costume d’araignée, il s’est retrouvé humble et reconnaissant d’avoir l’opportunité de revoir le personnage.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’était inconfortable de le mettre et puis c’est une gaffe, et puis ça a aussi une sorte de pouvoir dans un sens parce que ça me ramène dans ce personnage. C’est vraiment le cas, il y a tellement d’affinité pour ce personnage, ça signifie tellement beaucoup à tant de gens, qu’une fois que la maladresse d’être en lycra ou en spandex s’en va, vous vous dites « Oh wow. C’est cool. C’est une responsabilité mais une bénédiction, comme quelque chose que je peux faire et que je suis reconnaissant pour.’ Honnêtement, être avec ces gars, c’était vraiment une expérience beaucoup, beaucoup plus riche que ce à quoi je m’attendais ou que je pouvais même exprimer avec des mots … Je sais que ce n’est pas la question du costume, mais le costume est juste pour être là avec ces gars dans leurs costumes et que ce soit comme danser ou jouer dans des scènes et améliorer ou ressentir ce genre de sens du service les uns envers les autres et le personnage étant au service de l’humanité, cela donne vraiment une certaine perspective «

Tobey Maguire pense que c’était le destin de reprendre le rôle





les studios Marvel ; Sony

L’acteur a également expliqué comment son expérience avec les autres acteurs de Spidey avait rendu son Pas de retour à la maison reviens d’autant mieux. Avoir le lien commun entre eux trois ayant joué Peter Parker leur a donné un lien instantané, même au point où Maguire se sentait « super en sécurité ». Alors qu’il entrait vraiment dans le vif du sujet, le retour semblait de plus en plus juste pour l’acteur.

« Je me sentais juste super en sécurité et comme si nous faisions tous partie de la même équipe et que nous nous soutenions tous et cela a juste fait ressortir cela … Je ne sais pas comment le dire autrement que comme ça vraiment aimant, amusant créatif J’étais comme assis dans la gratitude tous les jours, ce qui n’est pas toujours le cas lorsque vous travaillez sur quelque chose, même juste du point de vue d’essayer de comprendre ce que vous faites et ce n’était pas sans défis mais tout s’est juste déroulé comme il le fallait. Il y avait aussi ce genre de destin, donc je suppose que le costume était la porte d’entrée pour cela.

On ne sait pas s’il s’agissait d’un retour unique pour Tobey Maguire ou si son Spider-Man apparaîtra dans d’autres projets MCU, mais il y a des rumeurs d’un autre camée dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. En tout cas, vous pouvez attraper son grand retour dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, toujours à l’affiche dans de nombreuses salles de cinéma.





Spider-Man 4 aurait réuni Sam Raimi et Tobey Maguire chez Sony Une nouvelle rumeur prétend que Sony veut que Sam Raimi et Tobey Maguire reviennent pour Spider-Man 4 et continuent la franchise qu’ils ont commencée en 2002.

Lire la suite





A propos de l’auteur