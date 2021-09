Aquaman 2 a des enjeux plus élevés, une action plus importante et beaucoup de comédie taquine Jason Momoa

Aquaman la star Jason Momoa a fait monter les attentes pour la suite à venir en discutant avec Fandango, avec l’acteur appelantAquaman et le royaume perdu plus grand et plus drôle que la première sortie sous-marine DC. Momoa pouvait à peine contenir son enthousiasme pour la qualité du scénario du film, avec sa description qui ravira certainement les fans. Bien que j’espère pas trop excité, car la sortie est encore dans plus d’un an…

« J’ai rigolé en le lisant.

Jason Momoa est très excité par la direction de #Aquaman et Le Royaume Perdu. pic.twitter.com/DjERYO3bFH – Fandango (@Fandango) 25 septembre 2021

« Nous avons tous appris quelque chose sur le premier. C’est excitant parce que je n’ai pas fait trop de suites. Je sais juste que c’est, même sur la page, c’est absolument merveilleux. Il se passe tellement de choses. Je pense que les enjeux sont un beaucoup plus haut. Il y a beaucoup de comédie. Donc, je veux dire, j’ai rigolé en le lisant. Il y a beaucoup de plaisir, et certainement l’action est [bigger]. »

Bien sûr, les suites devraient s’agrandir ou rentrer à la maison, mais il semble que Aquaman et le dernier royaume a vraiment changé les choses pour la prochaine aventure de Momoa en tant que super-héros sous-marin. En réalité, Jason Momoa est loin d’être le seul Aquaman 2 étoiles pour parler du film, avec l’acteur de Black Manta Yahya Abdul-Mateen II déclarant récemment que le suivi explose le premier Aquaman hors de l’eau. « Je pense que le scénario est meilleur que dans le premier », a déclaré l’acteur. « Cela donne aux acteurs beaucoup de bons moments de narration. Dans Aquaman, nous venons de recevoir une petite introduction à Black Manta et à certaines de ses motivations. Dans celui-ci, je peux faire de l’exercice et respirer un peu plus. Je montre quelques couleurs différentes avec celui-ci… Le méchant est toujours plus intéressant à explorer. »

Alors que les détails de l’intrigue pour Aquaman et le Royaume perdu reste largement secret, le titre offre quelques indices sur la direction de la suite du film de bande dessinée. La révélation que Aquaman 2 impliquera un mystérieux « royaume perdu », ajouté au titre de travail intrigant du film, Necrus, offre probablement un aperçu de l’intrigue. Necrus devrait être familier aux fans de DC comme le nom d’une autre ville sous-marine semblable à l’Atlantis natale d’Aquaman. Il est unique en ce qu’il n’existe que pendant de très brefs intervalles de temps et ne peut jamais être trouvé deux fois au même endroit. Connu sous le nom de « La ville noire », Necrus est dirigé par un roi tyran et est complètement militariste, ce qui devrait s’avérer un défi pour le super-héros sous-marin si Necrus s’avérait faire partie de l’histoire.

Aquaman et le dernier royaume devrait être à nouveau dirigé par James Wan, qui a prouvé avec le premier Aquaman qu’il peut équilibrer le ridicule et l’humour de la bande dessinée avec le drame et l’action. Aquaman et le royaume perdu réunira également plusieurs membres de la distribution du premier film, dont Jason Momoa dans le rôle d’Arthur Curry/Aquaman, Amber Heard dans le rôle de Mera, Patrick Wilson dans le rôle d’Orm Marius/Ocean Master, Dolph Lundgren dans le rôle du roi Nereus et Temuera Morrison dans le rôle Thomas Curry, le père d’Arthur. La suite a également récemment ajouté Randall Park, Vincent Regan, Jani Zhao, la star de Pose Indya Moore et Pilou Asbæk.

Aquaman et le royaume perdu devrait sortir le 16 décembre 2022. Cela nous vient de fandango.

