Ils prétendent que la bande-annonce d’Obi-Wan Kenobi "va te faire exploser la tête" des fans

Il semble que Lucasfilm prenne son temps pour faire d’Obi-Wan Kenobi un événement vraiment spécial pour les fans de Star Wars.

Disney+ prépare une grande surprise pour tous les adeptes de guerres des étoiles: la série de Obi Wan Kenobi! Dans ce cas, nous apprendrons la vie du noble Maître Jedi dans son exil sur Tatooine et ce qui est arrivé à ce héros de la Guerre des Clones entre les préquelles et la trilogie originale. Ewan McGregor revient dans le rôle qui l’a consacré devant les adeptes de la franchise créée par Georges Lucas.

Que sait-on de l’émission ? D’abord et avant tout est un autre retour: Hayden Christensen donnera vie à Dark VadorAnakin Skywalker, « L’élu », qui est tombé du côté obscur de la Force sous l’influence du Seigneur Sith, Dark Sidious. Il semblerait qu’il y aura une revanche entre l’ancien padawan et son maître qui s’est déjà affronté au sabre laser sur la planète Mustafar où Obi Wan il a vaincu son apprenti.

Obi-Wan Kenobi sera plein de surprises

Autres données importantes à prendre en compte. apparaîtra les inquisiteurs, pratiquants du Côté Obscur de la Force fidèles à l’Empereur Palpatine. Pendant, Obi Wan reste sur Tatooine en veillant à ce que rien de mal n’arrive à Luke Skywalker, l’un des espoirs que la Galaxie a pour, à l’avenir, se libérer de l’Empire Intergalactique dirigé par les Sith.

Un acteur de la série, Rory Ross, qui a participé à Le livre de Boba Fett comme un Tusken et sur Obi Wan Kenobi fait la même chose que Stormtrooper, a déclaré ce qui suit : « Ça va être vraiment cool d’avoir le lien entre les préquelles et » A New Hope « . Comprendre où Obi a été et ce qui se passe, du point de vue de l’histoire, je pense que les fans vont l’apprécier. Ça va être un grand moment. Je pense que beaucoup de fans se demandent ‘Où est la bande-annonce ? Que se passe-t-il?' ».

« Je pense que la plupart de Lucasfilm s’assure qu’il est aussi soigné que possible, de sorte qu’à sa sortie, il n’y ait pas de moment Game of Thrones où l’on voit une tasse de café laissée dans un coin ou quelque chose comme ça. C’est vraiment fait avec beaucoup d’amour et j’espère qu’il va « époustoufler les gens ». J’aime voir ce qui se passe. », a suivi l’interprète en train pour exciter les amoureux de guerres des étoiles.

Actuellement Disney+ a un contenu très intéressant pour les fans de la franchise créée par Georges Lucas. On parle de séries comme Le Mandalorien Oui Le livre de Boba Fett. Ce dernier est présenté à ces dates et a déjà dépassé une autre grande première en termes d’audience, mais merveille, oeil de faucon. Sûrement la série Obi Wan Kenobi, avec toutes les attractions mentionnées, aura un grand impact.

