Les enquêteurs émettent un mandat de recherche pour le téléphone d’Alec Baldwin après la mort du directeur de la photographie

L’acteur tenait une arme à feu pendant le tournage des scènes d’un prochain film intitulé Rouiller lorsque l’arme a tiré une balle qui a touché et tué Halyna Hutchins.

Les autorités examinent comment l’incident s’est produit et demandent maintenant à voir l’iPhone de Baldwin.

Selon des documents déposés au Nouveau-Mexique, les messages texte du téléphone, la correspondance par courrier électronique, les communications sur les réseaux sociaux, l’activité du navigateur et d’autres informations sur l’appareil seront examinés.

« Il y a eu plusieurs e-mails et SMS envoyés et reçus concernant la production du film Rust au cours d’entretiens (policiers). »

Selon The Guardian, le mandat de perquisition a été émis quelques semaines après qu’un procureur du Nouveau-Mexique chargé de l’enquête a déclaré que certaines personnes sur le plateau de tournage pourraient bientôt faire face à des accusations criminelles.

Baldwin a parlé à Bonjour Amérique plus tôt ce mois-ci à propos de la tragédie et a expliqué comment la situation s’était déroulée de son point de vue.

Baldwin a répondu: « Non. Non. Je pense que quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé, et je ne peux pas dire qui c’est, mais je sais que ce n’est pas moi. »