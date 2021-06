Takemichi pourra-t-il sauver Mikey dans le chapitre 209 de Tokyo Revengers ? Lisez pour en savoir plus !

Tokyo Manji Revengers est l’un des mangas primés de Kodansha. Le manga est déjà entré dans l’arc final : la bataille finale pour tout mettre fin. Il y a eu beaucoup de changements dans le déroulement de l’intrigue et maintenant Takemichi est de retour au lycée. Dans Tokyo Revengers, le chapitre 209 traitera de la personnalité tsundere des personnages.

Après avoir quitté l’école, Takemichi n’a pas eu la vie qu’il voulait et a manifestement perdu sa première petite amie. Mais quand il a le choix de réparer les choses du passé. À ce stade, il a beaucoup essayé de corriger, notamment en sauvant sa petite amie du lycée, Hinata. Cependant, il y a quelque chose de plus qu’il veut corriger qui est Mikey. Il a accueilli Takemichi dans son gang et a traîné avec lui sur un pied d’égalité en tant qu’amis, même après avoir été le chef du gang influent.

Chapitre 209 des Revengeurs de Tokyo

Les prochains chapitres répondront si Takemichi est capable de sauver Mikey ? Auparavant, Mikey avait résolu le problème lié au gang Toman. Cependant, pour sauver les gens, il a dû trouver un ajustement où il a dû se pousser à la misère et à la détresse.

Date de sortie du chapitre 209 de Tokyo Revengers

Aucun retard n’a été signalé dans la date de sortie. Dans ce cas, le chapitre 209 de Tokyo Revengers sortira le 8 juin 2021. Cependant, s’il y a d’autres changements, cela sera reflété ici.

Où lire le manga Toko Revengers ?

Le manga Tokyo Revengers est officiellement disponible à Kodansha. Mais un abonnement est nécessaire pour lire le manga. Cependant, la traduction anglaise est trouvée peu de temps après sa sortie au Japon.

Il s’agit du chapitre 209 de Tokyo Manji Revengers. Jusqu’à la sortie du prochain chapitre, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.