La créatrice de « Fullmetal Alchemist » anticipe son retour

Bien qu’il soit resté à l’écart des projecteurs pendant un certain temps, « Fullmetal Alchemist » est l’une des séries de mangas et d’anime les plus appréciées de la maison d’édition Kondasha, avec une légion de fans fidèles qui continuent d’assister aux aventures des frères Elric au fil des ans.

Tout semble indiquer que l’artiste derrière « Fullmetal Alchemist » est prêt à revenir à l’action. L’auteur de manga Hiromu Arakawa s’est récemment entretenu avec Hajime Isayama pour célébrer la fin de son manga « Attack on Titan », dans lequel Arakawa a parlé de sa propre carrière.

« Fullmetal Alchemist » de Hiromu Arakawa dévoilera un nouveau projet et fera la couverture du prochain numéro de Shounen Gangan 8/2021 qui sortira le 12 juillet pour célébrer son 20e anniversaire. Il y aura également de nouvelles informations concernant Hiromu Arakawa que les fans ne voudront pas manquer. pic.twitter.com/AouuBhaTYk – Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE)

Un nouveau magazine a laissé les fans de « Fullmetal Alchemist » désireux de plus de contenu car ils anticipent qu’Arakawa est sur le point de révéler de nouveaux détails sur son prochain projet, dont les détails semblent être révélés le 12 juillet en préparation du 20e anniversaire de la manga acclamé d’aventure et de fantasy.

MangaMogura sur Twitter révèle qu’Arakawa dévoilera son nouveau projet au cours de l’été dans le nouveau numéro de Shonen Gangan, notant que l’auteur partagera des nouvelles que « les fans ne voudront pas manquer ». Cela fait quelques années que Hiromu Arakawa n’a pas sorti de nouvelle série de mangas, bien que son travail récent soit devenu très populaire.

Actuellement, Arakawa est en charge de l’art de la série « The Heroic Legend of Arslan », sa dernière série originale étant le titre de 2011 « Silver Spoon ». Inutile de dire que « Fullmetal Alchemist », ses débuts en 2001, est son œuvre la plus populaire à ce jour. L’histoire s’est terminée neuf ans après sa publication initiale.

« Fullmetal Alchemist » se concentre sur un monde où la magie est utilisée à travers une technique appelée « Alchimie ». Les frères Edward et Alphonse Elric subissent les conséquences désastreuses d’avoir utilisé une technique interdite pour ramener un être cher, alors ils se lancent dans un voyage pour récupérer leurs corps mutilés.