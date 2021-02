Dragon Ball Super: Beerus révèle une vérité choquante à Vegeta

Dans le dernier chapitre de la Dragon Ball Super Manga commencé avec le Arc « Granola le survivant » le dernier scénario de la série. L’accent est mis sur le chasseur de primes éponyme Granola, le que Saiyan déteste au-delà de toute mesure. Dans le même temps, Goku et Vegeta ouvrent de nouvelles opportunités pour devenir encore plus forts. Surtout avec le prince des Saiyan, cela promet d’être extrêmement intéressant.

Du moins si nous allons après ce qui s’est passé dans le 69ème chapitre du manga récemment publié. Il y a un extrême là-dedans dialogue passionnant entre Vegeta et Lord Beerus. Nous voulons jeter un œil ci-dessous à ce qui rend votre conversation si passionnante, mais soyez prudent, SPOILER à venir!

Dragon Ball Super: La clé de Vegeta pour une plus grande puissance réside dans son passé

Dans le cas de Son-Goku et Vegeta, le chapitre commence là où nous les avons vus pour la dernière fois: pendant que notre personnage principal s’entraîne avec Whis pour son Ultra instinct veulent affiner encore plus Vegeta de Beerus a développé une nouvelle technique apprendre. À son grand étonnement, cependant, la formation commence par un Leçon d’histoire.

Beerus lui demande combien de planètes le Saiyan aurait détruitce à quoi Vegeta répond que cela ne s’est produit régulièrement que sous les ordres de Freezer. Ont encore son peuple a péché dans un sens et a donc été presque complètement anéantie comme punition juste. Le dieu de la destruction appelle ces pensées ridicules et dit, la technique que Vegeta apprend aimerait être très proche de la Histoire du Saiyan lié.

Beerus dit à Vegeta qu’il a mis Freezer sur le Saiyan

( DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc. )

Particulièrement intéressant: peu de temps après, Beerus révèle à Vegeta, il était la raison de la destruction du Saiyajinparce que c’est lui qui Congélateur mis la puce dans mon oreille il y a tant d’années exterminer le Saiyan. C’était beaucoup moins le destin, comme Vegeta l’avait supposé auparavant, mais plutôt presque un jugement divin. Vegeta s’en prend alors à Beerus, mais est rapidement vaincu par lui.

Alors le Dieu de la Destruction révèle à son « disciple » tant qu’il est de la Passé son peuple retenu captif il ne pourrait jamais atteindre la force qu’il désire dans « Dragon Ball Super ». Pour cette raison, il doit avoir son passé et celui du Saiyan abandonner, il doit détruire l’ancien moi et réinventez-vous à partir de zéro.

Beerus dit à Vegeta qu’il doit laisser son passé derrière

( DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc. )

Tout cela est un peu d’informations et, surtout, des révélations très excitantes, même si nous les téléspectateurs le savions déjà depuis « Dragon Ball Z: Clash of the Gods » Congélateur Beerus attaché au Saiyan après tout, il en parle avec Whis dans le film. Comment ces événements affecteront l’avenir La relation de Beerus avec Goku et Vegeta l’impact devrait être extrêmement excitant.

Depuis un certain temps maintenant, la théorie a été maintenue dans les cercles de fans que Beerus le dernier adversaire de Goku et Vegeta dans « Dragon Ball Super » pourrait être. Compte tenu des événements récents, une telle évolution pourrait bien être réaliste. Cependant, le temps nous dira si tout cela se produira réellement. Le 70e chapitre « Dragon Ball Super » sortira le 18 mars 2021 chez MANGA Plus.