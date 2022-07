‘Jaws’ : le film cache un petit caméo de Steven Spielberg

Les cinéastes profitent de certains de leurs films pour faire une petite apparition dans la mise en scène. Il y en a qui apparaissent dans toutes ses productions, tandis que d’autres n’ont jamais fait de camée, et entre ces deux types se trouve Steven Spielbergqui bien qu’il ne soit pas connu pour faire des apparitions consécutives tout le temps, il aime les faire de temps en temps.

Certains de ses camées ont été évidents, tandis que d’autres doivent accorder une attention particulière au film. Tel est le cas de »Requin », le premier blockbuster de Spielberg de 1975, où il fait l’un des camées les plus difficiles à trouver de toute l’histoire du cinéma. Le film tient toujours le coup aujourd’hui, avec ses personnages fascinants, sa bande-son emblématique et ses effets visuels qui en font un classique.

Cela pourrait aussi vous intéresser : voici comment le film « Mission Impossible » a changé à jamais la carrière de Tom Cruise

Où Steven Spielberg apparaît-il dans Jaws ?

Alors qu’un grand requin blanc terrorise les rives d’Amity, une île de vacances endormie, le chef de la police Martin Brody fait équipe avec le scientifique marin Matt Hooper pour aider à abattre le poisson géant. Mais avec leur manque de compétences en matière de pêche, ils sont obligés de demander l’aide du pêcheur excentrique Quint. Au cours de son voyage à bord de l’Orca, Quint utilise une radio pour rester en contact avec la terre.

À l’insu de Brody et Hooper, Quint ignore souvent la radio pour garder tout le monde concentré sur le prix : la chasse au requin. Juste à ce moment au milieu du film, le grand requin blanc fait sa première apparition aux marins, et ils essaient de le harponner avec des barils pour le retrouver. Alors que Brody et Hooper luttent pour attraper le requin, Quint reçoit un message à la radio de la voix de Steven Spielberg lui-même.

Pendant qu’ils chargent le harpon, vous pouvez entendre à la radio » « C’est le phare d’Amity Point à Orca. Orca, vas-y. » Quint décroche la radio et signale que l’homme à l’autre bout du téléphone explique : « J’ai Mme Martin Brody ici », dans l’espoir d’entrer en contact avec son mari. Cependant, la voix à la radio n’est autre que celle de Spielberg, qui a pris ce rôle pour faire partie de « Jaws » dans un petit camée.

Vous pourriez également être intéressé par : Les meilleurs films du genre film de copains de tous les temps

Bien sûr, il est évident de penser que cette apparition de Spielberg ne se produit que dans la version anglaise du film, puisque dans le doublage espagnol, elle est complètement perdue, car il ne s’agit que d’une participation vocale. Actuellement, le film « Jaws » est disponible sur la plateforme de streaming Netflix.