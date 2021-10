DC Comics révèle que Superman est bisexuel

DC Comics a révélé que Superman était bisexuel le jour du National Coming Out.

Jonathan ‘Jon’ Kent – ​​le fils de Clark Kent et Lois Lane – a pris le titre de Superman de son père et aidera désormais DC à évoluer dans une « nouvelle direction audacieuse ».

Crédit : DC Comics

L’écrivain Tom Taylor a expliqué: « J’ai toujours dit que tout le monde avait besoin de héros et que tout le monde méritait de se voir dans ses héros et je suis très reconnaissant à DC et Warner Bros. de partager cette idée.

« Le symbole de Superman a toujours représenté l’espoir, la vérité et la justice. Aujourd’hui, ce symbole représente quelque chose de plus. Aujourd’hui, plus de gens peuvent se voir dans le super-héros le plus puissant de la bande dessinée. »

Superman : Fils de Kal-El #5 suit Jon, qui tombe amoureux d’un journaliste, tout comme son propre père. Après avoir noué une première amitié avec Jay Nakamura, le couple devient amoureux.

Le prochain numéro de la bande dessinée devrait sortir le 9 novembre et les fans pourront en savoir plus sur Superman qui s’épuise mentalement et physiquement en essayant de sauver tout le monde qu’il peut. Mais, heureusement, Jay est là pour s’occuper de l’homme d’acier.

Crédit : DC Comics

À propos de cette décision, le directeur de la création et éditeur de DC, Jim Lee, a déclaré : « Nous ne pourrions être plus fiers de raconter cette histoire importante de Tom Taylor et John Timms. [artist].

« Nous parlons beaucoup de la puissance du DC Multiverse dans notre narration et c’est un autre exemple incroyable. Nous pouvons avoir Jon Kent explorant son identité dans les bandes dessinées ainsi que Jon Kent apprenant les secrets de sa famille à la télévision sur Superman et Loïs. Ils coexistent dans leurs propres mondes et époques, et nos fans peuvent profiter des deux simultanément. »

Sur Twitter, les fans adorent clairement l’annonce, avec un seul écrit : « Comme c’est merveilleux que DC Comics ait révélé Jon Kent comme bisexuel au #NationalComingOutDay?!