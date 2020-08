Une minuscule musaraigne éléphant réapparaît dans deux pays après avoir été considérée comme perdue pendant cinq décennies

Tendance FP26 août 2020 16:50:48 IST

On pensait que le minuscule sengi somalien, également appelé musaraigne éléphant de Somalie, avait été perdu à jamais après avoir été inaperçu pendant plus de 50 ans.

L’animal de la taille d’une souris a été vu pour la dernière fois dans son pays d’origine, la Somalie, en 1968 et selon le Site Web mondial de la conservation de la faune, elle reste l’une des moins connues des 20 espèces de sengis, ou musaraignes d’éléphant trouvées en Afrique. Ce sont des «petits mammifères très véloces» qui n’appartiennent pas réellement à la famille des vraies musaraignes mais qui sont «plus étroitement apparentés aux éléphants qu’aux musaraignes». L’espoir n’est pas perdu pour leur survie, le mammifère ayant été repéré non pas une fois, mais deux fois dans deux pays différents récemment.

Steven Heritage, un chercheur du Duke University Lemur Center qui s’est rendu à Djibouti pour chercher le sengi somalien, parlé avec Radio Nationale Publique sur l’animal et les observations.

«C’est un tout petit parent d’un écervard et d’un éléphant de la taille d’une souris», a déclaré Heritage.

Bien que la conservation mondiale de la faune ait déclaré la musaraigne éléphant de Somalie comme une espèce perdue, les habitants de l’Afrique de l’Est pourraient facilement identifier avoir vu les animaux lorsque Heritage et son équipe leur ont montré les photos.

Suite à cela, leur équipe a tendu un piège à la «microfaune charismatique», ou au «petit animal mignon» et le mammifère ne les a pas déçus. Le rapport ajoute qu’un écologiste de Djibouti, Houssein Rayaleh, faisait partie de l’équipe de recherche qui a identifié les sengi somaliens.

Outre la nation voisine Djibouti, l’animal a également été aperçu dans sa Somalie natale, signalé BGR.

Étant donné que l’animal est resté caché pendant plus d’une demi-décennie, il est prudent de supposer qu’il sait bien le faire. Et donc, les chercheurs doivent en savoir plus sur la musaraigne de l’éléphant pour garder une trace de ses activités telles que ses habitudes, son alimentation et d’autres informations essentielles.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂