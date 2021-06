Qui est la petite amie de Logan Paul ?

Falkenheyn REG-02 Parapluie de poche résistant aux tempêtes avec ouverture automatique et coque rigide, Noir (Noir) - 4059941115379

Parapluie robuste au design classique avec de nombreux accessoires comme un étui de voyage et une coque rigide robuste avec fermeture éclair latérale Ouverture et fermeture automatiques entièrement automatiques - Poignée ergonomique avec revêtement antidérapant pour un confort optimal Cadre particulièrement résistant au vent avec entretoises en fibre de verre 10 voies pour une très grande force de vent Construction légère pour un parapluie léger (430 grammes) - Dimensions compactes (32 cm fermé) et envergure confortable (105 cm ouvert) Coupe-vent et résistant aux intempéries, le parapluie est parfait pour les déplacements