Découvrez les partitions des plus grands succès du groupe Queen avec TopAccords

Si vous êtes fan de la musique du célèbre groupe de rock Queen et que vous êtes décidé à apprendre à la jouer sur votre instrument, TopAccords sera le site internet de référence pour vous accompagner. Afin de trouver les accords des plus célèbres titres du groupe, des outils sont mis à votre disposition afin d’adapter la partition à votre niveau. Que vous soyez débutant ou expert pour jouer du piano ou de la guitare, de nombreuses fonctionnalités sont mises à votre disposition pour vous aider à progresser.

Queen : retour sur le groupe de rock des années 1970

Queen est un groupe de rock britannique qui s’est formé en 1970. Initialement, Queen était formé de Freddie Mercury au chant et au piano, Brian May à la guitare, Roger Taylor à la batterie et John Deacon à la basse. Ces quatre Londoniens produisaient de la musique progressive rock avec des influences métalliques. Au fil des années, le groupe a énormément évolué et a écrit et interprété plusieurs tubes internationaux pour devenir le groupe de rock le plus apprécié. C’est le titre Bohemian Rhapsody, sorti en 1975, qui a propulsé le groupe au rang de superstar. La chanson est depuis considérée comme l’une des plus grandes chansons de tous les temps.

Aujourd’hui, après la sortie du biopic Bohemian Rhapsody en 2018, une vague de nostalgie a emparé les fans de Queen du monde entier et le groupe ne perd pas en popularité. Le film a été oscarisé, notamment pour son retour sur le spectacle caritatif Live Aid considéré comme l’un des plus grands concerts live de l’histoire de la musique. De plus en plus d’amoureux de la musique se sont alors remis à écouter et ont joué du Queen. Si vous aussi vous souhaitez revivre l’ambiance Queen à travers leurs morceaux, il ne vous reste qu’à prendre en main votre guitare et votre piano et à suivre la partition.

TopAccords : une collection des chefs-d’œuvre de Queen

TopAccords est le site de référence si vous souhaitez retrouver la partition de nombreuses chansons. Proposé de manière complètement gratuite, le catalogue musical de ce site propose un large choix de genres et d’artistes musicaux. Ainsi, vous pourrez apprendre facilement et rapidement les partitions du groupe Queen afin de vous améliorer à la guitare ou au piano.

En cherchant dans la catégorie « Artistes » du site web, vous trouverez facilement le groupe Queen. Présentée comme faisant partie des artistes populaires du moment, la musique de Freddie Mercury et de toute sa bande passe de génération en génération et plaît à tous publics. Parmi les titres les plus reconnus du groupe de rock vous trouverez Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Another One Bites The Dust ou encore We are the Champions. En plus des titres les plus aimés et les plus écoutés, vous pouvez découvrir une collection de 194 morceaux de Queen. Avec TopAccords vous pourrez ainsi en apprendre plus sur votre groupe de rock préféré à travers leurs chansons.

Apprenez les accords au piano ou à la guitare

De cette façon, TopAccords vous propose un large choix de partitions à travers son catalogue d’artistes. Chacune des partitions proposées sur le site est accompagnée des accords de la chanson. Afin de vous permettre d’apprendre à jouer votre morceau préféré, les partitions de TopAccords peuvent s’adapter à votre niveau et être simplifiées pour une meilleure compréhension des accords de la musique. En cliquant sur un accord, vous aurez ainsi accès à une image modèle pour vous expliquer où poser vos doigts sur votre instrument.

Il ne vous reste alors plus qu’à vous décider si vous souhaitez apprendre Queen au piano ou à la guitare. À travers ses différentes options, TopAccords vous accompagnera tout au long de votre apprentissage et vous permettra de développer vos capacités dans les meilleures conditions. De plus, le site met à disposition une bibliothèque d’accords afin de rechercher une note particulière et de comprendre les tonalités de la musique. TopAccords fait partie des meilleurs sites musicaux pour apprendre à jouer vos chansons préférées à la guitare ou bien au piano. Vous pourrez ainsi impressionner famille et amis en devenant amateur de pianos ou de guitares.