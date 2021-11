Volkswagen doit se préparer à une « révolution » pour lutter contre Tesla et les automobiles chinoises, déclare le PDG de VW Diess

Diego Dalla Palma Soin Anti-Age OLE´O-SE´RUM CONCENTRE´ A` L’ANTIOXYDANT

Concentre´ de gouttes re´paratrices, pour lutter efficacement contre l’oxydation due au stress et stimuler la re´ge´ne´ration des peaux stresse´es et ayant besoin d’e^tre de´fen- dues et nourries. ll est riche en astaxanthine, le “pie´geur des radicaux libres”, l’une des substances antioxydantes les plus puissantes connues dans le monde scienti- fique: environ 550 fois plus puissante que la vitamine E pure et des dizaines de fois plus puissante que la vitamine C et le be´tacarote`ne.Sa texture nourrissante, contenant 100 % d’huiles naturelles, respecte la peau, qui l’absorbe rapidement et retrouve sa souplesse et son hydratation. Contient: Astaxanthine: antioxydant superpuissant. Lutte contre l’action des radicaux libres et prote`ge l’ADN cellulaire. Vitamine E: adoucit la peau et la prote`ge des irritations. Acides ole´ique et linole´ique: re´parent, nourrissent et hydratent. Sans Paraffine Sans Huiles mine´rales - Sans Propyle`ne glycol.