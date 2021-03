Voir la fusée la plus volée de SpaceX revient au port d’attache après le 9e vol (photos)

La fusée Falcon 9 la plus volée de SpaceX est revenue à Port Canaveral à Cap Canaveral, en Floride, le 16 mars 2021 après un 9e lancement record deux jours plus tôt. (Crédit d’image: Amy Thompson / 45secondes .fr)

CAP CANAVERAL, Floride – La fusée la plus volée de SpaceX, un booster Falcon 9 qui a volé neuf fois, est rentré chez lui à Port Canaveral en Floride après avoir mis en orbite un lot de satellites Starlink au début de la semaine dernière.

Le Fusée Falcon 9 – désigné B1051 – est rentré au port le 16 mars. Il est apparu à l’horizon et a lentement navigué dans le canal tard mardi après-midi, se dirigeant vers son quai au sommet du SpaceX navire drone « Bien sûr que je t’aime toujours. » La fusée a lancé 60 satellites SpaceX Starlink en orbite le 14 mars.

De petits groupes de spectateurs étaient rassemblés au port mardi soir, dans l’espoir d’avoir un aperçu du retour du rappel. L’endroit n’est pas seulement un lieu d’observation de lancement populaire, mais également un lieu de choix pour voir les bateaux de retour et les boosters de première étape.

Un rappel de retour attire toujours une foule, et ce n’était pas différent aujourd’hui. C’est parce que l’arrivée du B1051 a marqué un régal: la première fois, il n’y avait pas un, mais deux boosters dans le port.

L’autre fusée était la B1058, un vol à six reprises, qui a décollé pour sa propre mission Starlink quelques jours avant le vol historique du B1051. Perché au sommet de l’autre drone de SpaceX « Lisez simplement les instructions, « B1058 a navigué dans le port le 13 mars.

Dans un endroit herbeux, près des quais SpaceX, un petit public attendait pour capturer l’arrivée triomphale de B1051. Alors que le drone se garait dans sa glissade, les caméras ont cliqué et les spectateurs excités ont discuté de l’extérieur de suie du booster.

L’apparence du booster, autrefois d’un blanc éclatant, était gâchée – brûlée et suie par ses multiples voyages dans l’espace et retour – surtout par rapport au B1058.

La fusée Falcon 9 la plus volée de SpaceX (à gauche) est revenue à Port Canaveral à Cap Canaveral, en Floride, le 16 mars 2021 après un 9e lancement record deux jours plus tôt. Une autre fusée Falcon 9 est visible sur la droite alors qu’une grue se prépare à l’abaisser au sol après le 6e vol de ce propulseur le 11 mars. (Crédit d’image: Amy Thompson / 45secondes.fr)

Après six vols, le logo du ver de la NASA du B1058, autrefois rouge vif, est maintenant apparu en noir, tandis que le logo SpaceX typiquement bleu sur le B1051 était à peine visible parmi les marques de brûlure.

En tant que propulseur le plus volé de SpaceX, le B1051, pourrait effectuer son 10e vol dans un proche avenir – une étape importante vers laquelle SpaceX a travaillé.

Lorsque SpaceX a lancé son Falcon 9 amélioré, le fondateur et PDG de la société, Elon Musk, a déclaré que chaque propulseur pouvait voler jusqu’à 10 fois avec peu ou pas de rénovations entre les deux. Cela est dû à un série de mises à niveau ajouté au véhicule en 2018, qui comprend des moteurs améliorés, un interétage plus durable (un connecteur entre le premier et le deuxième étage), des ailettes de grille en titane et un système de protection thermique plus robuste.

Une fusée SpaceX Falcon 9 repose sur le côté du drone Just Follow The Instructions après son retour à Port Canaveral à Cap Canaveral, en Floride, après le 11 mars 2021. (Crédit d’image: Amy Thompson / 45secondes.fr)

Cette combinaison permet au Falcon 9 de mieux résister aux contraintes de lancement. À chaque reprise, SpaceX en apprend de plus en plus sur l’usure du lancement.

Maintenant que le booster Falcon 9 est de retour au port, il sera déchargé puis préparé pour le voyage. C’est dès que B1058 est déplacé. Ce rappel est passé à l’horizontale mercredi pour que les équipages puissent le transporter et passer au B1051.

Une autre vue de la fusée Falcon 9 de SpaceX à 9 vols (à gauche) et d’un Falcon 9 à 6 vols à l’horizontale à droite. (Crédit d’image: Amy Thompson / 45secondes.fr)

Les capteurs de carénage jumeaux de SpaceX – GO Mme Tree et GO Mme Chief – sont toujours au port, sans bras, car ils subissent une sorte de maintenance. À l’heure actuelle, SpaceX compte sur deux de ses bateaux de récupération Dragon (GO Searcher et GO Navigator) pour retirer les carénages de l’océan.

