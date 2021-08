Voici pourquoi Marvel’s What if…? Ne présente pas X-Men ni Fantastic Four

Bien que beaucoup puissent penser que la liste des personnages de la MCU est déjà assez lourd, tout fan veut savoir si qui et quoi sera ajouté ensuite, et il n’y a pas plus d’arrivées prévues que le Les quatre Fantastiques et X Men à l’univers en expansion des héros de bandes dessinées. Depuis que Disney a acquis Fox en 2019, ainsi que les droits sur ces deux propriétés Marvel, tout le monde attend des nouvelles de comment et quand ces groupes feront leurs débuts en MCU. Alors que personne ne les attend avant probablement la fin de la phase 4 et dans la phase 5, certains avaient espéré que la nouvelle série animée Et qu’est-ce qui se passerait si…? pourrait au moins donner un petit aperçu des versions alternatives des personnages, mais cela ne semble pas se produire dans cette saison de la série.

S’adressant à Collider, le producteur exécutif de la série, Brad Winderbaum, a expliqué que même si Disney avait ramené les deux familles Marvel dans le giron au moment où Et si…? a été annoncé, il n’a jamais été possible de les utiliser à quelque titre que ce soit.

« Nous avions très peu de paramètres lorsque nous imaginions le spectacle, mais c’était certainement l’un d’entre eux », a-t-il déclaré. « Nous voulions nous assurer que les personnages étaient fermement enracinés dans le MCU. Et cela n’avait rien à voir avec les droits et n’avait rien à voir avec les futures histoires que nous voulions raconter. Cela avait tout à voir avec ce ‘Et si… ?’ est : qui est un tour sur un scénario établi. Nous regardons donc – principalement – la saga Infinity. «

L’explication a non seulement du sens du point de vue qu’ils ne voudraient pas nécessairement utiliser des personnages qui n’ont pas encore été vus dans le |MCU, mais aussi le titre lui-même dit tout. Et qu’est-ce qui se passerait si…? est l’idée que ce qui s’est déjà passé dans l’univers cinématographique Marvel aurait pu se produire d’une autre manière, et cela présenterait évidemment des histoires et des personnages bien connus de ceux qui ont suivi l’histoire depuis Iron Man en 2018.

Nous devons également nous rappeler que nous parlons de Marvel et qu’il n’y a rien que Kevin Feige aime faire plus que d’introduire de nouveaux personnages avec un big bang. Utiliser des propriétés aussi grandes que Les quatre Fantastiques ou la X Men en tant que sous-personnages d’une série animée pour leur première apparition, ils ne seraient tout simplement jamais sur les cartes, en particulier lorsque l’apparence et les voix de la plupart des MCU de ces personnages ne sont pas encore décidées.

Ce que nous savons, c’est que le prochain L’homme fourmi film, Quantumanie, mettra en vedette une version de Kang The Conqueror en tant que méchant, et si l’on en croit les derniers teasers à long terme, le Les quatre Fantastiques suivra peu après. Avec Marvel maintenant répandu pour préparer un Guerres secrètes scénario qui verrait potentiellement l’univers cinématographique Marvel subir une refonte complète, qui verrait potentiellement la création des Young Avengers, X Men et plus encore, nous sommes encore à quelques années de ces débuts épiques. Pourtant, Et qu’est-ce qui se passerait si…? est maintenant diffusé sur Disney +, avec de nouveaux épisodes publiés chaque mercredi. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets : Et si ?, X-Men, Les Quatre Fantastiques