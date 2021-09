Annonce de la programmation complète des films du 25e anniversaire d’AMC FearFest

AMC et AMC+ ont annoncé le retour de FearFest, l’événement annuel de programmation d’horreur et de genre qui s’étend sur tout le mois du 1er au 31 octobre. Cette année, FearFest célèbre son 25e anniversaire et les offres comprennent plus de 680 heures de programmation et plus encore. plus de 100 titres uniques, des classiques de l’horreur comme Halloween et Le brillant à AMC Originals comme Les morts qui marchent et L’histoire de l’horreur d’Eli Roth. Une vidéo teaser annonçant la programmation a été publiée et vous pouvez regarder le clip ci-dessous.

AMC accueillera à nouveau des films de la franchise Halloween, dont Halloween (1978), Halloween II (1981), qui fête ses 40 ans en octobre,Halloween III : la saison de la sorcière, Halloween 4 : Le retour de Michael Myers,Halloween 5 : La revanche de Michael Myers, Halloween H20 : 20 ans plus tard, Halloween : Résurrection et Rob Zombie Halloween (2007) et Halloween II (2009).

FearFest proposera également des films d’horreur emblématiques de franchises telles que Pousser un cri, qui commémore son 25e anniversaire en octobre et le Destination finale séries. Le présage la franchise rejoint également la programmation, le film original de 1976 marquant son 45e anniversaire et le remake de 2006 célébrant son 15e anniversaire.

La bibliothèque Stephen King reprendra AMC pour un week-end débutant le samedi 9 octobre incluant Carrie (1976), qui célèbre également son 45e anniversaire cet automne, Carrie (2013), Spectacle d’horreur, La zone morte, Plus mince,Balle en argent, Christine, Le brillant,Sématiste pour animaux de compagnie (1989) et Cujo.

À partir du samedi 16 octobre, AMC organisera un « Slasher Weekend » mettant en vedette Le nouveau cauchemar de Wes Craven, Bonbon(1992),Candyman : Adieu à la chair, Pousser un cri,crier 2, vendredi 13(2009), Halloween (1978), Halloween III : la saison de la sorcière, Maison de cire (2005) et encore des diffusions de L’histoire de l’horreur d’Eli Roth « Slashers, Partie 1 » et « Slashers, Partie 2 ».

AMC célébrera également les films d’horreur des années 80 avec un marathon le samedi 23 octobre incluant La mouche (1986), qui célèbre cette année son 35e anniversaire, Esprit frappeur(1982), Tête de citrouille, Christine, Sématiste pour animaux de compagnie (1989), Spectacle d’horreur, Nuit d’effroi(1985) et Le brillant.

Le réseau inclut également son contenu d’horreur original dans le cadre des offres FearFest. Nouveaux épisodes de Les morts qui marchent diffusé les dimanches à 21 h HE/8c avec sa dernière saison, la finale de la partie 1 diffusée le dimanche 10 octobre. The Walking Dead : le monde au-delà revient pour sa dernière saison le dimanche 3 octobre. Craindre le mort-vivant lance également sa septième saison le dimanche 10 octobre. Parler morts continuera à être diffusé le dimanche à 23 h HE/10c jusqu’au dimanche 17 octobre.

La troisième saison de L’histoire de l’horreur d’Eli Roth premières sur AMC le vendredi 1er octobre à 22 h HE/9c avec un accès anticipé sur AMC +. La série étoilée continue d’explorer le plaisir et la peur des films d’horreur, et cette saison abordera les sujets de « Sequels (that Don’t Suck) », « Infections », « Psychics », « Apocalyptic Horror », » Holiday Horror » et « Mad Scientists ». Master of Horror Eli Roth, qui produit également la série, revient en tant qu’hôte avec une gamme de personnes interviewées comprenant (par ordre alphabétique) Cate Blanchett, Margaret Cho, Jamie Lee Curtis, Geena Davis, Robert Englund, Vanessa Hudgens, Meat Loaf, Greg Nicotero, Quentin Tarantino, Jennifer Tilly, Rob Zombie et bien d’autres.

Dans Spectacles effrayants Finale de la deuxième saison le lundi 4 octobre à 22h HE/9c, Simon a inventé une incroyable expérience de réalité virtuelle qui lui permet de participer à son film préféré, mais que se passe-t-il lorsque la réalité virtuelle devient la réalité réelle de Simon ? Découvrez-le dans cet épisode avec Justin Long, D’Arcy Carden et Hannah Fierman. Les Creepshow : Animation spéciale : Type de survivant/Twitter du cirque des morts et Creepshow : Spécial vacances : Shapeshifters Anonymes rejoindra également l’ardoise « FearFest » de cette année. Spectacle d’horreur‘s la troisième saison continuera à être diffusée sur AMC + et Shudder tous les jeudis avec sa première finale de la saison le jeudi 28 octobre.

Shudder continue d’offrir sa programmation sur AMC+ dont sa programmation « 61 Days of Halloween » avec des séries originales telles que Slasher et La Dragula des Frères Boulet de même que Le dernier drive-in avec Joe Bob Briggs et des films originaux et exclusifs dont V/H/S/94, Horreur Noire et Le moyen.