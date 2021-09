Dwayne "Le Rocher’" Johnson a invité son sosie pour une tequila

UNE légende urbaine souligne que pour chaque personne, il y en a sept autres dans le monde qui sont exactement les mêmes en termes d’apparence physique. ET Dwayne The Rock Johnson J’aurais pu en rencontrer un. Il s’agit de Eric Champs, un flic américain qui est ressemble beaucoup à l’acteur hollywoodien. A tel point que son image est devenue virale sur les réseaux sociaux, elle a atteint La Roca et lui-même l’a invité à boire. Tequila. Ici, nous vous racontons comment cela s’est passé.

La vie d’Eric Fields semblait être ordinaire. Il travaille comme Lieutenant de patrouille de Morgan, dans l’état de l’Alabama, et entraîne fréquemment son corps. Cependant, une photo a tout changé : poser, sourire et même s’habiller comme l’acteur de Rapides et furieux grande répercussion dans les réseaux. Et c’est que les internautes n’ont pas mis longtemps à détecter la ressemblance remarquable entre les deux hommes.

Le nombre de likes, de retweets et de commentaires a amené Dwayne Johnson à voir la photo de son double. Et même l’acteur lui-même était impressionné. C’est une image divisée qui le compare à Fields et est impressionnante. Le Rocher a dit à ce sujet : «Oh mon…! Wow. Le gars à gauche est tellement plus cool”. Et j’ajoute : « Frère, restez en sécurité. Merci pour votre service”.

Oh merde! Wow.

Le gars à gauche est bien plus cool.

Restez en sécurité mon frère et merci pour votre service. Un jour on boira @Teremana et j’ai besoin d’entendre toutes tes « histoires de rock » parce que je SAIS que tu les as #ericfields https://t.co/G38tOr68cW -Dwayne Johnson (@TheRock)

31 août 2021





Mais la traversée entre eux ne s’est pas arrêtée là. Il y a longtemps, la célébrité a entrepris un nouveau projet qui n’a rien à voir avec le jeu d’acteur. Son nom est Teremana et c’est une marque de Tequila axé sur la durabilité. Lors de son lancement, Johnson a expliqué : «C’est vraiment un rêve devenu réalité après des années de travail acharné. Mon équipe et moi nous engageons à fournir une tequila de la plus haute qualité, car les gens, la terre et le patrimoine sont ce qui compte le plus.”.

Bien entendu, la grande viralisation du tweet était une bonne opportunité de promouvoir votre entreprise. Et l’acteur ne l’a pas manqué. Par conséquent, il a invité le policier de l’Alabama : «Un jour, nous allons boire Teremana et j’aurai besoin d’entendre toutes vos histoires de La Roca parce que je suis sûr que vous les avez.”. Sera-ce l’occasion idéale pour vous de vous rencontrer et Fields deviendra votre cascadeur?