Voici où acheter des costumes de jeu de calmar pour Halloween

Des répliques du survêtement Squid Game et de la combinaison rouge Squid Game sont en vente.

Obsédé par Jeu de calmar? Envie d’acheter le survêtement pour Halloween ou simplement de le porter à votre guise ? Nous avons ce qu’il vous faut.

Quiconque utilise Internet sait que Jeu de calmar est la plus grande émission à la télévision en ce moment. Non seulement elle est déjà en passe de devenir la série Netflix la plus regardée de tous les temps, mais elle a également inspiré d’innombrables mèmes grâce à son intrigue choquante et son scénario brillant. Les gens ne peuvent pas en avoir assez du drame coréen dystopique et de son approche terrifiante des jeux d’enfance mortels.

Cependant, ce n’est pas seulement le spectacle que les gens aiment. Les téléspectateurs adorent les tenues et Jeu de calmar les costumes se vendent maintenant.

Où puis-je acheter le Jeu de calmar survêtement ?

Costume Squid Game : Où acheter un survêtement vert et une combinaison rouge. Image : Netflix

Où acheter le survêtement vert Squid Game

Malheureusement, Netflix ne vend pas de version officielle du populaire Jeu de calmar survêtement, mais Minidora en vend maintenant une réplique sur Amazon, avec les numéros de Squid Game qui correspondent aux concurrents de la vraie série (001 pour Oh Il-nam, 456 pour Seong Gi-hun, etc.). Les ensembles de survêtements sont actuellement en vente entre 29 € et 45 € selon la taille.

Etsy vend une version plus chère du costume de meilleure qualité pour 72 €. Cependant, il est actuellement épuisé en ligne.

Pendant ce temps, les chaussures à enfiler blanches sont disponibles chez plusieurs détaillants. La version la plus reconnaissable sont les Vans que vous pouvez acheter pour 50 €. Cependant, si vous recherchez simplement des escarpins blancs pour un costume d’Halloween, vous pouvez acheter des versions équivalentes moins chères dans presque tous les magasins de vêtements bien connus.

Stradivarius vend également une gamme de Jeu de calmar des vêtements esque qui ressemblent presque exactement au survêtement.

Où acheter le survêtement vert Squid Game. Image : Netflix

Où acheter la combinaison rouge Squid Game

Si vous voulez plutôt aller à Halloween en tant que soldat rose, Etsy est là pour vous. Ils en vendent actuellement un pour 45 €. Vous devrez cependant acheter le masque séparément. Amazon les vend pour moins de 20 € et vous pouvez choisir d’acheter un triangle, un cercle ou un carré. Vous pouvez également acheter le masque Front Man.

Minidora vend également une version de la combinaison rouge sur Amazon pour 45 €. Encore une fois, vous devrez acheter le masque séparément.

Où acheter la combinaison rouge Squid Game. Image : Netflix

