The Expendables 4 First Look réunit Sylvester Stallone et Jason Statham

Les consommables continuez d’avoir un penchant pour l’équipement tactique noir et les bérets alors que Sylvester Stallone et Jason Statham se réunissent dans une image fixe du tournage en cours Les consommables 4. La paire d’icônes d’action est tout sourire et tenue de combat dans la première image, tandis que la deuxième photo du duo les met sous un jour un peu plus… idiot.

Sûrement, la vue de Rambo lui-même faisant l’idiot avec une guitare pendant que l’homme dur d’Hollywood Jason Statham faire une grimace stupide n’est pas quelque chose que nous oublierons précipitamment. « Passer un bon moment au travail avec mon grand ami Jason sur le nouveau EXPENDABLES !!! », lit-on dans la légende de Stallone, et il est clair qu’ils s’amusent alors qu’ils se préparent à envoyer à nouveau un nombre sans aucun doute ridicule de méchants sans nom.

Cela fait quelques années maintenant depuis notre dernière aventure pleine d’action avec Les consommables, beaucoup pensant que la quatrième sortie n’aurait jamais lieu. Introduit dans The Expendables en 2010, les goûts de Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, Terry Crews et Mickey Rourke forment l’équipe titulaire, qui est un groupe de mercenaires d’élite chargés de renverser un dictateur latino-américain qu’ils découvrent bientôt être un simple marionnette contrôlée par un impitoyable ex-agent de la CIA.

Le film, et la franchise par la suite, est une lettre d’amour aux superproductions d’action des années 1980, avec les années 2012 The Expendables 2 en ajoutant les légendes de l’action Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger à la mêlée. Le troisième film de la série, intitulé de manière prévisible The Expendables 3, est sorti sur les écrans en 2014, et a de nouveau vu l’équipe d’hommes d’action costauds s’envoler pour une autre mission, cette fois contre le méchant trafiquant d’armes Conrad Stonebanks, joué par Mel Gibson.

Depuis sa conception même, Les consommables La franchise a rencontré des critiques mitigées de la part des critiques, dont beaucoup ont estimé qu’avec autant de légendes du genre dans une même pièce, les films devraient aboutir à l’or du cinéma d’action par opposition aux sorties tièdes qui ont jusqu’à présent honoré l’écran. Pourtant, l’un des points forts de la série est le partenariat entre Stallone et Statham, ainsi que le simple fait de voir tous ces acteurs ensemble, et ces délices devraient se poursuivre dans Les consommables 4.

Bien que l’on ne sache presque rien de l’intrigue, nous savons que Stallone et Statham seront rejoints par 50 Cent, Megan Fox et le maestro des arts martiaux Tony Jaa, dont ce dernier combattra, espérons-le, Statham dans ce qui pourrait être le plus grande scène de combat Les consommables a jamais vu. Andy Garcia a également été récemment recruté pour la dernière mission de The Expendables avec l’acteur nominé aux Oscars qui aurait signé pour incarner un agent de la CIA chargé d’accompagner l’équipe dans tous les problèmes qu’elle rencontre cette fois au nom de l’argent et peut-être de la justice. .

Êtes-vous impatient de voir Sylvester Stallone et le gang revenir pour Les consommables 4? Ou pensez-vous que certains d’entre eux deviennent peut-être un peu trop vieux pour ce genre de choses ? Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Sylvester Stallone.

