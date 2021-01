Mère il n’y en a que deux Il s’est démarqué depuis sa première sur Netflix et a provoqué le renouvellement de la série pour une saison supplémentaire. Parmi les distinctions qu’il a reçues, il y avait sa grande distribution, qui comprenait des personnages renommés avec de grandes performances. Cependant, l’un d’eux a peut-être mal tourné car Oka Giner, interprète d’Elena, Il a avoué qu’il y avait des scènes qu’il pouvait difficilement faire pour une raison particulière. De quoi s’agit-il?

L’actrice de 28 ans a accordé une interview au service de streaming et a rappelé le défi auquel elle était confrontée pour jouer son personnage. « Depuis que j’ai fait le casting d’Elena je ne savais pas que j’allais chanter. Ils m’ont dit, Oka, tu chantes, non? Et je me suis effondré. Ils m’ont appris à mentir, tu sais tout faire et déjà sur l’ensemble que vous apprendrez. Vraiment cela n’arrivera jamais « , Il a reconnu l’inconfort qu’il ressentait lorsqu’il avait à chanter.

Mère il n’y en a que deux: Oka Giner a révélé les scènes qu’elle peut à peine faire

Giner a admis qu’avant le tournage, ils lui avaient dit qu’ils allaient le doubler avec une voix différente, mais même ainsi et tout restait mal à l’aise. « Même en sachant qu’ils allaient me doubler, c’était quelque chose que je ne pouvais pas. En fait, ils m’ont envoyé dans un studio d’enregistrement super professionnel parce que les filles du groupe d’Elena sont un groupe professionnel qui existe. Alors je suis entré et j’ai dit: hé On va répéter la chanson, mais je chante très mal. Quand j’ai commencé à chanter les visages échevelés de tout le monde, c’était comme si ça ne pouvait pas être possible il a continué dans son histoire.

Même si elle avait répété avec le groupe et savait que sa voix n’allait pas apparaître à l’écran, l’actrice se souvenait de ses nerfs lorsqu’elle devait monter sur scène pour le tournage. « Je me souviens que nous tournions dans un club super incroyable avec des lumières incroyables et quand ils m’ont dit que je ne pouvais pas agir. Il y avait vraiment une chose qui m’a bloqué horriblement même si je savais que ma voix ne sortirait pas »il a avoué.

L’interprète d’Elena a dû surmonter ses peurs parce qu’elle a reconnu que « Je ne pouvais ni danser, ni tenir le micro ». Pour aggraver les choses, le tournage a été réalisé avec un public qui a ajouté encore plus de pression. « C’était assez drôle qu’il y ait un public énorme et puis j’ai vu Paulina dans le public et tout le monde sautait », conclut-il.